محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس كازاخستان

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ..تبادلا خلاله التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ونقل سموه إلى رئيس كازاخستان - خلال الاتصال - تهاني صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولشعبه دوام الخير والازدهار.

من جانبه أعرب فخامة قاسم جومارت توكاييف عن خالص تهانيه إلى سموهما بحلول الشهر الفضيل ..سائلاً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والرفعة وأن يعم في هذا الشهر الفضيل الخير والاستقرار لشعوب العالم أجمع.

وأشار رئيس كازاخستان خلال الاتصال إلى العلاقات المتميزة بين البلدين ..مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين.

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