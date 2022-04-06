إكسبو 2020 دبي .. نموذج ملهم يلخص قصة نجاح دولة الإمارات

المصدر: وام

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اختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته التي سطرّت تجربة لا تنسى لسكان دولة الإمارات وزوّارها من كافة أنحاء العالم على حدّ سواء، بمن فيهم قادة ورؤساء الدول، وأفراد الأسر المالكة، ومشاهير عالميون.

وأقيم الحدث الدولي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، مسقبلا أكثر من 22.93 مليون زائر مع حلول شهر مارس 2022، فضلاً عن تسجيله أكثر من 31 مليون زيارة عبر الانترنت في الفترة نفسها.

وسجّلت "ميلتواتر"، المزود العالمي الرائد لخدمات الرصد الإعلامي وتحليلات وسائل التواصل الاجتماعي، زيادة ملحوظة ومتنامية في نسبة الإشارات لإكسبو عبر الإنترنت في الفترة ما بين أكتوبر 2021 حتى إبريل 2022، فضلاً عن الشعبية المتزايدة للأجنحة بين زوّار المعرض.

وسجّل جناح المملكة العربية السعودية، أكبر عدد زيارات في معرض إكسبو 2020 دبي، حيث استضاف أكثر من 4.8 مليون زائر.

وعلى مدار 6 أشهر، عكس الجناح بتميُّزه المعماري وتصميمه الفريد التغييرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تماشياً مع "رؤية السعودية 2030" التنموية ..فيما حاز جناح الإمارات مكانة بارزة نتيجة عدة عوامل، من أهمها مبناه الذي يتخذّ شكل صقر مُحلِّق، والمؤلف من أربعة طوابق تضمن كل منها مناطق مخصصة للضيافة ومعارض تسلّط الضوء على ثقافة الدولة وقصصها الملهمة.

كما سلطت البيانات الضوء على الدور البارز الذي لعبته ساحة الوصل بصفتها معلماً رئيسياً في إكسبو 2020 دبي، حيث تميَّزت بتصميمها المعماري الفريد على شكل قبة، وخطفت أنظار كل زائريها عند تحولها إلى شاشة عرض عملاقة بنطاق 360 درجة، مُستعينةً بأكثر من 250 من أجهزة العرض الضوئي المتطورة، لتصبح بذلك قلب معرض إكسبو 2020، وأبرز وجهاته.

وتصدّرت الإمارات والهند والفلبين أجنحة الدول الأكثر زيارةً افتراضياً، تبعتها مصر والولايات المتحدة والسعودية وإندونيسيا والأمم المتحدة وإيطاليا واليابان.

ووفقاً لموقع "فيرتشوال إكسبو دبي دوت كوم" ، سجّل المعرض أكثر من 31 مليون زيارة افتراضية منذ انطلاقه في 1 أكتوبر، 2021، واستقطب الحدث عدداً كبيراً من المشاهدات الافتراضية، وخصوصاً حفل الافتتاح الذي حاز على أكبر عدد من المشاهدات بإجمالي 6 ملايين مشاهدة.

ويعود ارتفاع عدد مشاهدات فعاليات المعرض إلى الزيارات التي أجرتها الشخصيات العالمية مثل الأمير ويليام، ونجوم وأساطير الرياضة مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونوفاك دجوكوفيتش.

كما أظهرت الإحصائيات نسبة كبيرة من الإشارات لإكسبو من كافة أرجاء العالم، حيث تمّ تسجيل زيادة ملحوظة ومتنامية في نسبة الإشارات في الفترة ما بين أكتوبر 2021 حتى إبريل 2022، والتي وصلت لأعلى مستوياتها في شهر مارس 2022 بمجمل إشارات وصل إلى 4.79 مليون إشارة، فضلاً عن الرواج الكبير الذي لاقته شعارات وموضوعات المعرض عبر الإنترنت، مثل الوسوم #إكسبو2020 #Expo2020، و#إكسبو2020دبي #Expo2020Dubai، و#دبي#Dubai ، وغيرها.

وكشفت بيانات "ميلت ووتر" أن الفعاليات الموسيقية لاقت رواجاً واسعاً عبر الانترنت، لا سيما الحفلات التي استضافت مشاهير عالميين مثل أليشيا كيز، وكولد بلاي، الذين عرضوا لأول مرة ألبوم "كيز" و"ميوزيك أوف سفيرز" على التوالي، ليستقطبوا أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر الانترنت، تبعهم حفلات موسيقية لكل من عمرو دياب وكريستينا أجيليرا.

وحاز معرض إكسبو الدولي، على دعم من كبريات العلامات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات، مثل البيك، و"أدريفت برجر بار"، ومطعم بيت الشاي العربي، وممائيش، و"الكيبولان"، والتي، وفقاً للبيانات، مثلّت أفضل خيارات المطاعم للزوّار، متيحة لهم إمكانية الاختيار من باقة واسعة من خيارات الأطعمة.

وقالت ليلى موسى، مديرة الاستراتيجية وتنمية الأعمال التجارية في "ميلتواتر": "تمضي دبي قُدُماً في رحلة نموها، مقدمةً للعالم نموذجاً مُلهماً عبر كسر كافة الحواجز، وتجاوز سقف التوقعات رغم التحديات والظروف الاستثنائية الراهنة".

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