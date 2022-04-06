«هيلث هب» تتعاون مع لاند مارك وتفتتح فرعاً في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت عيادات هيلث هب من الفطيم للرعاية الصحية، عيادتها الطبية داخل مقر مجموعة لاندمارك في مدينة دبي للإنترنت لموظفي المجموعة تحت شعار «صحتي أولاً».

تقدم العيادة الداخلية خدمات الرعاية الأولية الأكثر شيوعاً مثل أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية، وعلاج الأمراض المزمنة كمرض السكري والدهون وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الوقائية.

تم تجهيز العيادة بأحدث التقنيات والأنظمة الذكية، وتوظف أحدث طرق التشخيص المبتكر والأنظمة المدعومة بالبيانات المتقدمة لتوفير تشخيص سريع ودقيق لمرضاها بكفاءة. وقد تم افتتاح العيادة لتكون إحدى المزايا الوظيفية التي يتمتع بها موظفو مجموعة لاندمارك، ولتسهم بتقليل النفقات الطبية التي يتحملها موظفو المجموعة، إذ يتحمل الموظف حالياً نسبة 20% مقابل أي زيارة لمقدم الرعاية صحية خارج الموقع، مقابل الحصول على خدمات طبية مجانية عند زيارتهم العيادة، وستصبح نسبة تحملهم نفقات العلاج 10% عند زيارة أي من عيادات هيلث هب في مدينة دبي.

وقال الدكتور حيدر اليوسف، المدير العام لمجموعة الفطيم للرعاية الصحية: في عيادات هيلث هب، ينصب تركيزنا دائماً على منح الأولوية لرعاية المرضى، وتسخير التطور التكنولوجي لضمان فعالية وكفاءة عملية الرعاية الصحية، لتحقيق أفضل نتائج للمرضى. وأضاف: لدينا فريق من الأطباء حريص على تقديم نتائج إيجابية للمرضى، من خلال نموذج رعاية صحية متكامل يعتمد على التقنيات الذكية. هذه الشراكة الجديدة، ما بين عيادات هيلث هب ومجموعة لاندمارك ستسهم في تحسين رفاهية الموظفين، ولن تكتفي فقط بإيجاد نمط تفكير صحي، ولكن ستوفر أيضاً مكان عمل أكثر أماناً.

وقالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة التنفيذية لمجموعة لاندمارك: «لطالما كانت صحة موظفينا وسلامتهم على رأس أولويات مؤسستنا. الاهتمام بموظفينا هو من أولوياتنا، ونحن نواصل استكشاف وتقديم المبادرات من أجل صحتهم. يسعدنا افتتاح هذه العيادة الداخلية الجديدة التي تجعل الرعاية الصحية أكثر سهولة لموظفينا. ونود أن نشكر الفطيم للرعاية الصحية ومقدمي خدمات التأمين لدينا على الشراكة معنا في التزامنا تجاه صحة ورفاهية موظفينا».

وأضافت: تلتزم مجموعة لاندمارك بتهيئة أفضل بيئة عمل ممكنة لموظفيها، وهذه المبادرة ستؤثر إيجاباً على حياة أكثر من 8000 موظف وعائلاتهم في الإمارات. ويتماشى افتتاح عيادة هيلث هب الداخلية مع أهداف المجموعة في السعي المستمر لإيجاد طرق جديدة لتحسين حياة موظفيها من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية المتخصصة، بتخطيط القلب وجمع العينات المخبرية، الإسعافات الأولية وعلاج الإصابات الطفيفة، والاستشارات وتوصيل الأدوية لإدارة الأمراض المزمنة.

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