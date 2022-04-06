ماجد الفطيم تطلق حملة رمضان 2022 لدعم الأطفال في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «ماجد الفطيم»، الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا، اليوم، إطلاق حملة التبرع من خلال برنامج مكافآت SHARE في شهر رمضان، التي ستركز على مساعدة الأطفال في دولة الإمارات. وتهدف الحملة من خلال العمل مع العلامات التجارية الأخرى التابعة لشركة ماجد الفطيم، إلى تمكين الأطفال من الوصول إلى أساسيات الحياة من أغذية ومأوى ورعاية صحية وتعليم.

وسيتم توزيع جميع التبرعات بالتساوي على ست مؤسسات عمل خيري في دولة الإمارات، هي: الهلال الأحمر الإماراتي ومركز المشاعر الإنسانية ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومؤسسة الجليلة ومؤسسة «تحقيق أمنية» ومؤسسة دبي العطاء.

وتستهدف التبرعات توفير الأغذية والمستلزمات المدرسية والألعاب والملابس للأطفال الأيتام والطلبة، ودعم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المأوى للأطفال وأمهاتهم. وبالإضافة إلى توفير أساسيات الحياة، سيتم توجيه جزء من التبرعات للإسهام في علاج حالات سرطان الأطفال ودعم الأبحاث في هذا المجال. كما سيتم الاستفادة من التبرعات لتحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة أو مستعصية.

وقال تشارلز عوض، الرئيس التنفيذي للعملاء في «ماجد الفطيم القابضة»: «نسعد في شهر رمضان هذا العام أن نتعاون مع مؤسسات خيرية تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال دعم وتمكين الأطفال المحتاجين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من أغذية وملابس ومأوى ورعاية. ونحن سعداء بإسهامنا في إدخال السعادة إلى قلوب الأطفال».

ويمكن لعملاء برنامج المكافآت SHARE المشاركة في الحملة بالتبرع نقداً أو بنقاط SHARE عند منصات خدمة العملاء في كل مراكز تسوق «ماجد الفطيم»، و«ڤوكس سينما»، وليغو، ولولوليمون، وكريت آند باريل وغيرها. كما يمكن للعملاء المشاركة من خلال التسوق في مراكز تسوق «ماجد الفطيم» باستخدام تطبيق SHARE، حيث سيقوم التطبيق بالتبرع بالنقاط، نظير كل 150 درهماً يقوم المتسوق بإنفاقها.

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