الإمارات تتبنى أحدث التقنيات الزراعية المتقدمة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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قامت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس وكالة الإمارات للفضاء بزيارة مزرعة «فيجي تك VeggiTech» في منطقة بساتين الزبير ـ بالشارقة، وكان في استقبال معاليها ناصر السريع، الرئيس التنفيذي لشركة سناسكو للاستثمار والتطوير، والرئيس التنفيذي لشركة «فيجي تك»، بحضور أسامة أمير الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، ويوسف المطوع الرئيس التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة، ومحمد جمعة المشرخ الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) وكبار المسؤولين الحكوميين والشركات.

و«فيجي تك» هي شركة ناشئة متخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية الزراعية المتطورة ضمن ثلاثة مجالات رئيسة تشكل تحديات للزراعة التقليدية في الإمارات وهي: التربة ودرجة الحرارة والمياه.

وقام المسؤولون باطلاع معالي سارة بنت يوسف الأميري على الدور الذي تلعبه «فيجي تك» في تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة بهدف وحيد ألا وهو تعطيل قطاع الزراعة.

وأشادت معالي سارة الأميري بمستوى التكنولوجيا المتقدمة في «فيجي تك»، وقالت إن الشركة تستخدم التكنولوجيا لتعزيز كفاءة إنتاج العديد من أنواع الخضروات، بهدف استخدام كميات أقل من المياه وتوفير الطاقة.

وقالت الأميري إن دولة الإمارات تستهدف تصدر مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، حيث يعتبر تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام إحدى الركائز الأساسية لإستراتيجية دولة الإمارات.

كما أوضحت أن دولة الإمارات تمضي قدماً في تبني أحدث التقنيات، مضيفة أن الحكومة تشجع التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتدعم جميع المبادرات الخضراء الصديقة للبيئة.

واختتمت الأميري حديثها قائلة «تحرص وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على دعم جميع المبادرات والمشاريع التي تتبنى تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة».

ومن جانبه أوضح ناصر السريع الرئيس التنفيذي لشركة «فيجي تك»، أنه من خلال استخدام التقنيات الزراعية المتقدمة والحديثة، تسعى «فيجي تك» إلى مجابهة التحديات الرئيسية في مجال الزراعة التقليدية، مثل التربة، ودرجة الحرارة والمياه.

واختتم حديثه بالقول: «للتغلب على ذلك، تنتهج الشركة مبدأ الزراعة المائية المحمية، وتنمي الزراعات المائية المحمية بالضوء، حيث إن جميع المنتجات التي تبيعها الشركة لعملائها، تتم زراعتها على مدار العام في ظروف مناخية محاكاة اصطناعياً باستخدام الزراعة المائية وأضواء الزراعة».

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