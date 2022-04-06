"طلبات الإمارات" تمكّن مستخدميها من التبرع لمبادرة "المليار وجبة" من خلال منصتها

المصدر: وام

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أعلنت شركة "طلبات"، شركة التكنولوجيا المحلية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن دعمها لجهود مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، عبر تمكين مستخدمي تطبيقها الذكي، من التبرع بقيمة وجبات غذائية من خلال المطعم الافتراضي الذي خصصته لدعم المبادرة الإنسانية التي تغطي 50 دولة.

- مساعدات غذائية للمحتاجين.

ويمكن لمستخدمي تطبيق "طلبات" اتباع خطوات بسيطة تمكّنهم من التبرع بعدد من الوجبات ابتداءً من 10 دراهم، أو 50، أو 100، أو 300، أو 500 درهم بطريقة آمنة وسهلة لتوفير الوجبات للمحتاجين، والمساهمة في مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" لدعم الفئات الضعيفة بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية والوصول المباشر إليهم في أماكن تواجدهم.

وقالت تاتيانا رحال، المديرة العامة لدى "طلبات الإمارات": نفخر بدعمنا لحملة المليار وجبة التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان المبارك، بهدف تأمين المساعدات الغذائية للمجتمعات المحتاجة. ويوفر تطبيق طلبات منصةً تتيح للعملاء التبرع للمحتاجين في الإمارات ومختلف أنحاء العالم بمنتهى السهولة والأمان.

وأضافت: يمثل تركيز طلبات، بصفتها شركة محلية رائدة في استخدام التكنولوجيا، في مجال الأعمال الخيرية جزءاً أساسياً من منهجيتها وأهدافها، مما يعزز التزامها تجاه المجتمعات التي تعمل فيها من خلال ربط القاعدة الضخمة من العملاء مع المؤسسات الخيرية الموثوقة وإتاحة المجال لهم بصنع تغيير إيجابي. وانطلاقاً من الجذور العميقة لمنهجية العمل الخيري في الثقافة الإماراتية، نفخر بانتمائنا لهذه الدولة لا سيما مع وجود مكاتبنا ومقراتنا في الإمارات، مما يتيح لنا المساهمة في مثل هذه القضايا النبيلة.

- خطوات التبرع على تطبيق "طلبات".

يمكن التبرع لمبادرة "المليار وجبة" من خلال تحميل تطبيق "طلبات" من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery والبحث عن "مليار وجبة" على التطبيق ، ويمكن للمستخدمين التبرع بخطوات بسيطة من خلال اختيار قيمة التبرع من القائمة والدفع إلكترونياً من خلال التطبيق.

- آليات معتمدة للتبرعات.

بالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق "طلبات"، تستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

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