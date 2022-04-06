35 ألف متبرع عبر القنوات الإلكترونية لمبادرة "المليار وجبة" في أيامها الثلاثة الأولى

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كثر من 35 ألف متبرع في 3 أيام عبر القنوات الإلكترونية سجلتهم مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، خاصة الفئات الضعيفة من الأطفال واللاجئين والنازحين ومتضرري الكوارث والأزمات في 50 دولة حول العالم، بقيمة 18 مليون درهم.

وخلال أيام ثلاثة من فتح الحملة باب التبرع في أول أيام شهر رمضان المبارك، توالت المساهمات لدعم الفئات الأقل حظاً ممن يعانون الجوع وسوء التغذية حول العالم تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الذي قال لدى إعلان سموه عن المبادرة الإنسانية الجديدة إن خير الشعوب التي تفكر بغيرها، وإن توفير شبكة أمان غذائي للفقراء والجائعين مسؤولية أخلاقية والتزام إنساني، فيما العالم يمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي للبشر.

وتساهم مبادرة المليار وجبة في تحقيق تضافر جهود العدد الأكبر من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لهم بالعمل الإنساني من أجل خدمة القضية الإنسانية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 وخاصة الهدف السابع الرامي للقضاء على الجوع في العالم.

وتشكل الاستجابة الواسعة لنداء مبادرة "المليار وجبة" دعماً نوعياً لتحقيق غايتها لصناعة الفرق ورسم الابتسامة بمليار وجبة ستوزع في 50 دولة حول العالم، في مؤشر على حس التضامن الإنساني لمجتمع الإمارات بالمساهمة في جهود المواجهة الدولية للتحديات الإنسانية، والحرص على تقديم كامل الدعم للقضايا الإنسانية على مختلف الأصعدة في المنطقة والعالم، وانعكاساً لثقافة العطاء والكرم المتأصلة في مجتمع الإمارات وامتداداً للعون الذي يقدمونه داخل الدولة وخارجها.

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" ..كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

وتتعاون "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تنظم مبادرة "المليار وجبة"؛ الأكبر على مستوى المنطقة لإغاثة الفقراء والمحتاجين، مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تغطيها، وذلك للوصول بأثرها إلى أكبر شريحة من المحتاجين للعون حول العالم.

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