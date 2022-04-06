44.4 مليون درهم مشاريع إنسانية لـ «حميد الخيرية» في 2021

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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نفذت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية في عجمان، حزمة مشاريع خيرية وإنسانية بقيمة 44.4 مليون درهم خلال عام2021، وجاء تنفيذ المشاريع ضمن خطط وبرامج المؤسسة في زيادة رقعة العمل الخيري وتنفيذ مبادرات تسهم في مساعدة الأسر المتعففة، وتمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في المجتمع، وتعزيز مسيرة المؤسسة في تحقيق الهدف الاستراتيجي في مساعدة المواطنين وإسعادهم بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ورعايته الدائمة لكافة أنشطة وبرامج المؤسسة ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

وقالت وفاء الفورة الشامسي، مديرة إدارة السعادة المجتمعية في مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، لـ «البيان»: شهد العام الماضي تنفيذ مبادرات لتعزيز مسيرة العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة والأيتام والعمل على أساعدهم، لافتة بأنه تم تنفيذ مشاريع خيرية وإنسانية خلال العام الماضي، بقيمة 44.464.83 مليون درهم.

مستفيدون

وذكرت أن عدد المستفيدين من مشاريع المؤسسة خلال العام الماضي 5500 مستفيد قدمت لهم مساعدات متنوعة، وتقديم الرعاية ومتابعة لعدد 250 يتيماً وتقديم لأسرهم الدعم المالي والنفسي ومتابعة تعليمهم المدرسي في جميع المراحل الدراسية، وتحرص المؤسسة على حل المشاكل الأسرية للأيتام وإدخال السعادة إلى بيوتهم.

كما أنجزت المؤسسة صيانة 80 بيتاً بتكلفة 5 ملايين درهم وتقديم مساعدات مالية للأسر المتعففة بقيمة 10 ملايين درهم، إضافة إلى توزيع زكاة صاحب السمو حاكم عجمان، كما أشرفت على تنظيم العرس الجماعي لعدد 50 عريساً ضمن احتفالات عيد الاتحاد الوطني.

مساعدات

كما تم تقديم قسائم المواد الغذائية بقيمة 1.323 مليون درهم، مشروع استكمال بناء 10 مساكن بقيمة 1.120 مليون درهم، وتخصيص مبلغ 780 ألف درهم لكفالة الأيتام، ومشروع تمكين رعاية الأيتام 299 ألف درهم، وتنفيذ مشروع بناء ملاحق سكنية بقيمة 604 آلاف درهم، إضافة إلى تقديم دعم مالي بلغ 4 ملايين درهم لمركز حميد بن راشد لتحفيظ القرآن الكريم، والمساهمة في بناء مساجد جديدة بقيمة 4.292 ملايين درهم، وصيانة واستكمال مساجد بقيمة 250 ألف درهم، إضافة إلى صيانة بيوت أئمة المساجد بقيمة 226 ألف درهم.

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