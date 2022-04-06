«كليفلاند كلينك أبوظبي» أفضل مستشفى في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صنف مؤشر أفضل المستشفيات حول العالم، الذي أعدته مجلة «نيوزويك» الأمريكية، بالتعاون مع منصة «ستاتيستا» مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من مبادلة للرعاية الصحية، كأفضل مستشفى في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحلّ كليفلاند كلينك أبوظبي ضمن أفضل 150 مستشفى حول العالم في التصنيف، الذي يشمل 2,200 مستشفى من 27 دولة.

وقال وليد المقرب المهيري رئيس مجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ونائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة مبادلة للاستثمار: «أتوجه بالتهنئة الحارة لفريق عمل كليفلاند كلينك أبوظبي بأكمله على هذا الإنجاز، فبفضل جهودهم وتفانيهم حققنا هذا الاعتراف العالمي بكليفلاند كلينك أبوظبي كأحد أرقى المستشفيات عالمياً».

وقال الدكتور توم ميهالجيفيك، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك في أوهايو، «إن تصنيفنا في طليعة المستشفيات حول العالم هو تأكيد على التزام مقدمي الرعاية لدينا، وتفانيهم في رعاية المرضى في جميع مواقعنا حول العالم، مما يرسخ سمعة كليفلاند كلينك العالمية في مجال الرعاية الطبية الآمنة وعالية الجودة. وعندما يتعلق الأمر بإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الكبرى في مجال الرعاية الصحية فإن أنظار العالم بأسره تتجه نحو كليفلاند كلينك، حيث إن كل موقع من مواقعنا يحمل البصمة المميزة نفسها لكليفلاند كلينك، وهذا هو نهج كليفلاند كلينك».

رعاية

ومن جهته، قال حسن جاسم النويس الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للرعاية الصحية: «يواصل كليفلاند كلينك أبوظبي الحفاظ على موقعه في طليعة المستشفيات، التي تقدم رعاية صحية بمستويات عالمية وفي التعليم الطبي والأبحاث، إلى جانب ريادته على مستوى المنطقة في مجال الابتكارات المرتبطة بالرعاية الصحية، ولا شك في أن تصنيف كليفلاند كلينك أبوظبي في المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر وإلهام لشبكة مبادلة للرعاية الصحية بأكملها».

بدوره، علق الدكتور خورخيه غوزمان، الرئيس التنفيذي لكليفلاند كلينك أبوظبي: «هذا التصنيف هو حصيلة استطلاع آراء الاختصاصيين في مجال الرعاية الصحية والمرضى، وهو على ارتباط مباشر باثنين من أهدافنا الرئيسية في كليفلاند كلينك أبوظبي، وهما أن نكون الوجهة المثالية للعمل ولتلقي الرعاية الصحية على حد سواء في دولة الإمارات والمنطقة ككل. ويأتي هذا التصنيف بمثابة تقدير مستحق لالتزامنا بتوفير خدمات رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، والمساهمة في الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الدولة، وحرصنا الدائم على وضع المريض في طليعة أولوياتنا».

مصادر

وتستند التصنيفات إلى ثلاثة مصادر للبيانات: استطلاع عبر الإنترنت لأكثر من 80 ألف خبير طبي من مختلف أنحاء العالم، ونتائج استبيانات تجربة المريض المتاحة للجمهور، ومؤشرات الأداء الطبية بما في ذلك سلامة المريض، وتدابير الوقاية من العدوى، ومعدل عدد الأطباء بالنسبة لعدد المرضى، وقد كشفت نتائج التصنيف أن ما يميز مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وغيره من المستشفيات، التي جاءت في رأس القائمة هو قدرتها على تقديم أعلى مستويات الجودة في رعاية المرضى، وإجراء البحوث الطبية حتى في ظل الجائحة العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز