«لدارنا نُساهم» مبادرة مبتكرة من «معاً»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، حملة «لدارنا نُساهم»، والتي تهدف إلى تزويد أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين بوسائل تقنية مبتكرة، تمكنهم من المساهمة بشكل مباشر وبسيط، في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام.

وسيكون بإمكان الأفراد، المساهمة في دعم مشاريع الأثر الاجتماعي، التي تعالج الأولويات التي تهم مجتمع أبوظبي، طوال أيام الشهر الفضيل، عبر منصات إلكترونية تفاعلية مبتكرة، موزعة على 13 موقعاً حيوياً، كالمراكز التجارية، بحيث تتيح هذه المنصات لأفراد المجتمع، الفرصة لتحقيق أثر اجتماعي مستدام، عبر المساهمة بمبلغ 15 درهماً بصورة مبسطة وسريعة، يتم توجيهها لمعالجة الأولويات المتعلقة بالصحة والتعليم.

وتهدف هذه الحملة إلى توفير التمويل اللازم لدعم لمعالجة الأولويات المجتمعية في أبوظبي، وبما يتماشى مع أهداف هيئة «معاً»، التي كانت قد أنشأتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، لتحفيز مسيرة الابتكار الاجتماعي، وتشجيع ثقافة المشاركة المجتمعية على مستوى الإمارة.

وتستقبل هيئة معاً أيضاً، مساهمات أفراد المجتمع عبر الموقع الإلكتروني https://fundraise.maan.gov.ae/.

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وقال خالد الرميثي مدير إدارة الموارد، هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: في شهر رمضان المبارك لهذا العام، حرصنا على أن نوفر لكافة أفراد المجتمع، وسائل مبتكرة وفرصة للمساهمة تجاه مستقبل إمارة أبوظبي، تماشياً مع ما يحمله هذا الشهر الفضيل من قيم البذل والعطاء.

وأضاف: بالتنسيق مع شركائنا، حرصنا على اختيار مجموعة من الأماكن التي تشهد أعداداً كبيرة من الزوّار خلال الشهر الفضيل، لإتاحة المجال أمام أكبر شريحة ممكنة من أفراد مجتمعنا، من المساهمة لمستقبل مجتمعنا في أبوظبي.

وأشار الرميثي إلى أن «لدارنا نُساهم»، هي حملة اجتماعية، تهدف إلى إلهام الجميع ودعوتهم للمساهمة تجاه مجتمعهم، وتوفير مصدر مستدام لتمويل المبادرات التي تعمل على بناء مستقبل أفضل لإمارة أبوظبي ومجتمعها.

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