248 متسابقاً في مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم

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كشف حميد عبد الله بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة نادي الذيد رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم عن نجاح الدورة الخامسة عشرة لمسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم والتي درج نادي الذيد الثقافي الرياضي على تنظيمها سنوياً بمشاركة 248 متسابقاً.

وأشار إلى أن الدورة الحالية يتواصل العمل بها من خلال شراكات التعاون مع مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ممثلاً مع مكتب المنطقة الوسطى بجانب عدد من الجهات الداعمة والراعية.

وجرى تنفيذ المسابقة بعد تشكيل اللجنة العليا للمسابقة والتي تكونت من حميد عبد الله بالصدرية الخاطري رئيس اللجنة المنظمة وعضوية كل من خليفة مبارك دلموك الكتبي وسالم بالليث الطنيجي مدير مكتب مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية في الشارقة وسالم سيف الجاري الكتبي المدير التنفيذي لنادي الذيد والدكتور حمود خلف سالم مدير المسابقة.

وأوضح الخاطري في هذا الصدد بأن نادي الذيد ومع بداية شهر رمضان الكريم شهد انطلاق مسابقة الذيد الرمضانية للقرآن الكريم بعد مشاركة كبيرة واختتمت التصفيات مساء أمس.

وأفاد الخاطري أن المسابقة شارك بها 248 متسابقاً من مختلف مدن المنطقة الوسطى وتنافسوا في 6 فئات، وهي فئة جزء واحد للمواطنين وجزأين وثلاثة أجزاء وخمسة أجزاء و10 أجزاء وعشرين جزءاً مفتوحاً للجميع.

50 فائزاً

وتضمنت المسابقة 3 لجان مشكلة من معلمي مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية لاستيعاب العدد الكبير من المشاركين.

وأكد الخاطري بأن الحفل الختامي لهذا العام سيكون منتصف شهر رمضان المبارك وسيشمل التكريم 50 فائزاً، إضافة إلى 8 من أكملوا حفظ القرآن الكريم للسنة الماضية و20 من أولياء أمور الطلبة المتابعين والداعمين لحلقات التحفيظ وأيضاً تكريم المعلمين الذي فاز طلابهم بالمسابقة ولجان التحكيم.

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