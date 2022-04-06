"مدفع الإفطار" من شرطة دبي يدعم حملة "مليار وجبة" طيلة شهر رمضان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتحول مدفع إفطار شهر رمضان المبارك هذا العام، والذي تنظمه شرطة دبي سنوياً طيلة أيام شهر رمضان المبارك، إلى فعالية خيرية إنسانية لتحتفي بالمتبرعين في حملة "مليـــار وجبـــة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكون أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة للفقراء والمحتاجين حول العالم، بهدف إطعام الطعام في 50 دولة حول العالم.

وتفتح شرطة دبي بالتعاون مع تلفزيون دبي الباب لمتبرع يومياً من مختلف الفئات والفعاليات الاقتصادية والأفراد للمساهمة بمليون درهم أو أكثر بما يعادل مليون وجبة خلال فقرة مدفع الإفطار التي تبثها قناة دبي التلفزيونية قبل موعد الإفطار طيلة أيام شهر رمضان، ليعود ريع مساهمات المتبرعين إلى حملة "مليار وجبة"، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في عدد من الدول.

ويتزامن مدفع الإفطار مع هذه الحملة الخيرية السامية، بما يؤكده الشهر الفضيل من قيم البر والكرم والإحسان، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، حيث خصص مدفع رمضان برعاية المؤسسات والجهات والأفراد المساهمين بمليون درهم أو أكثر طيلة أيام الشهر الفضيل، حيث ستعرض فقرة مدفع الإفطار يومياً اسم المتبرع بمليون درهم أو أكثر للحملة خلال البث المباشر على قنوات مؤسسة دبي للإعلام، وذلك بهدف ربط مبادرة مساهمات مدفع الإفطار بين الأسر والعائلات المجتمعة حول المائدة، استعداداً للإفطار وإخوة لهم في الإنسانية في 50 دولة ينتظرون الدعم الغذائي الذي توفره الحملة، وذلك في إطار حرص المجتمع الإماراتي، قيادة وشعباً، على مد يد العون لكل محتاج، وما تؤكده قيم الشهر من أن أفضل الصدقة هي إطعام الطعام.

ثقافة العطاء الإماراتية

وفي هذه المناسبة أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها.

وقال معالي الفريق المري: " تدعم القيادة العامة لشرطة دبي حملة "مليار وجبة" بكل الوسائل المتاحة، وطيلة أيام شهر رمضان المبارك انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والإنسانية وحرص كافة كوادرها وإداراتها على تجسيد القيم النبيلة، ورسالتها السامية كشريك في ترسيخ منظومة التلاحم والتعاضد والتضامن الإنساني".

وأضاف: "إن كوادر شرطة دبي ستحرص على تعزيز التفاعل المجتمعي مع الحملة يومياً، أسوة بجميع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنضوي تحتها اليوم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم." لافتاً إلى أن مدفع رمضان سيتنشر في 5 مواقع من دبي، وسيخصص المدفع الموجود في منطقة نخلة جميرا - أتلانتيس للاحتفاء بالمتبرعين في حملة المليار وجبة، تعزيزاً لرسالة الإمارات الإنسانية العالمية، وجهودها المستمرة في صون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة البشرية في العالم.

قيمة العطاء في رمضان

وتتجلى قيمة التبرع والعطاء في شهر رمضان المبارك، في عدة صور وجدانية، فما أن تدق المدافع قذائفها المحملة بالخير والرحمة، إيذاناً بحلول موعد الإفطار، حتى يشعر المتبرع بقيمة عطائه ويلتمس ثناء عمله بوجود عائلة أخرى تجلس هناك في البعيد على مائدة الإفطار تلهج ألسنتهم بالدعاء، وتتبلل عروقهم، ويذهب ظمأهم، بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل التبرع لهم في مشهد تخشع فيه النفس لروعة العمل الصالح ولشدة الفرحة التي تعتلي الملامح. وتحفز حملة "مليار وجبة" قيم العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وفتحها باب المشاركة للجميع سواء بالتبرعات أو عبر الدعم الإعلامي واللوجستي والميداني في المناطق التي ستغطيها، بهدف المساهمة في حشد جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني من أجل خدمة قضية إنسانية، ولطالما كان العطاء ثقافة إماراتية متأصلة، والكرم من شيم أهل الإمارات، قيادة وشعباً، وأياديهم البيضاء ممدودة بالخير داخل الدولة وخارجها.

آليه التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز