مليون زيارة لجناح «كهرباء دبي» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - البيان

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استقطب جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في إكسبو 2020 دبي ما يزيد على مليون زائر، وأبدى الزوار إعجابهم بجهود الهيئة في مجال الاستدامة لا سيما مشروعاتها في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وإسهامها في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وبوصفها المزود الحصري والوحيد للكهرباء والمياه في دبي، وشريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو 2020 دبي»، أدت هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً جوهرياً في إنجاح جميع مراحل استضافة المعرض وإقامة نسخة لن تتكرر ولا تنسى، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي بوصفها مثالاً يحتذى في تنظيم الفعاليات العالمية.

وتوطيد أواصر التقارب بين شعوب العالم والحوار والتعاون، وتأكيد نهج دولة الإمارات الراسخ والأصيل والقائم على الاحترام المتبادل والتسامح، ونشر أسباب الخير في كافة أنحاء المعمورة، كما سلط جناح الهيئة المشارك في المعرض الضوء على الإنجازات، التي حققتها الهيئة في مجال الاستدامة والتحول الرقمي، وجهودها الحثيثة لدعم مساعي دبي لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن اعتزازه بنجاح تضافر جهود جميع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو، يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق في دبي، وتحقيق موضوعات إكسبو 2020 دبي في تعزيز الاستدامة والابتكار.

وأضاف الطاير: على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على العالم بأكمله، أثمر التعاون البناء في تحقيق أهداف إكسبو 2020 دبي لإتاحة فرص اللقاء والتقارب، وترسيخ أسس الشراكات العالمية، لإرساء دعائم التعاون في مرحلة ما بعد الجائحة.

وعملنا على تسخير كافة جهودنا وخبراتنا وإمكاناتنا حتى يحقق إكسبو 2020 دبي النجاح المنشود، الذي يليق بالدولة، ونفخر بأننا لاعب محوري في رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي، وجعله منصة دولية، تسهم في تطوير حلول مبتكرة لمختلف التحديات، التي تواجه العالم من أجل مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

مشاريع البنية التحتية

وخصصت الهيئة 4.26 مليارات درهم لتزويد إكسبو 2020 دبي بالكهرباء والمياه، ودعم مشروعات البنية التحتية لشبكات الكهرباء والمياه في المعرض باستخدام أحدث الأنظمة الذكية.

إضافة إلى تزويد إكسبو دبي بالطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وأنجزت الهيئة في رحلة استضافة إكسبو 2020 دبي، عدداً من المشاريع العملاقة والإنجازات على أرض الواقع، من بينها إنشاء 3 محطات تحويل رئيسية بقدرة 132/‏‏‏‏‏‏11 كيلوفولت مع خطوط كابلات جهد عالي 132 كيلوفولت، بأطوال تصل إلى 45 كيلو متراً، وتحمل أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي، وهي: الفرص، والتنقل، والاستدامة، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 420 مليون درهم.

هذا بالإضافة إلى مشاريع تمديد شبكات نقل مياه رئيسية بأقطار 600 و1200 ملم، ومحطات ضخ وشبكات توزيع، وتقدر تكلفتها الإجمالية بنحو 515 مليون درهم، وتهدف إلى رفع كميات التدفق المائي، وضمان استمرارية الإمدادات الكافية للمياه، وفق أفضل المعايير العالمية للجودة والتوافرية.

جناح الهيئة

ونوه زوار الجناح بتصميم الجناح العصري، الذي ينسجم مع سعي الهيئة المستمر لتطوير وابتكار تجارب ثرية ذات قيمة مضافة، تسهم في تعزيز سعادة المعنيين، وأبدى الزوار إعجابهم بحسن استقبال موظفي الهيئة والمتطوعين العاملين في الجناح، واستجابتهم الإيجابية للرد على استفسارات وأسئلة الزوار من مختلف الأعمار والجنسيات.

فعاليات وطنية

احتضن جناح هيئة كهرباء ومياه دبي في «إكسبو 2020 دبي» عدداً من الفعاليات الوطنية والتوعوية، وسط أجواء وطنية وتراثية ومشاركة كبيرة من زوار المعرض.

ومن أبرز الفعاليات: عيد الاتحاد الـ 50، وليلة النصف من شعبان «حق الليلة»، كما أقامت الهيئة فعاليات خاصة بالمسابقة العالمية للجامعات لتصميم المنازل المعتمدة على الطاقة الشمسية «ديكاثلون الطاقة الشمسية- الشرق الأوسط»، التي نظمتها الهيئة، في إطار الشراكة بين المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والهيئة مع وزارة الطاقة الأمريكية.

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