مدفع شرطة دبي المتنقل في القوز 3 أيام

المصدر: (دبي - البيان )

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تماشياً مع الأعراف والعادات والتقاليد، التي درجت القيادة العامة لشرطة دبي على العمل بها، خلال شهر رمضان، باستخدام مدافع الإفطار لإعلام الصائمين بموعد إفطارهم يومياً.

وتنقسم المدافع هذا العام إلى نوعين، الأول مدافع ثابتة، تتوزع في 5 مناطق، هي:

نخلة جميرا عند منتجع أنتلانتس، والخليج التجاري عند برج خليفة، والسيف في شارع السيف، والوحيدة عند مركز سنشري التجاري، وحتا أمام جمعية الإمارات وحديقة التلة. والنوع الثاني المدافع المتنقلة «الرحالة»، والتي ستنتقل بين 11 منطقة، بحيث يتواجد المدفع منذ يوم أمس، ولمدة 3 أيام في منطقة القوز عند جامع الأنبياء.

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