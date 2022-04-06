مجلس محمد بن زايد يناقش غداً القيم وأثرها في تنمية الإنسان

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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يناقش غداً مجلس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيم وأثرها في تنمية الإنسان والمجتمعات، وذلك في تمام الساعة 5.50 دقيقة، حيث يمكن متابعة المجلس على قناة الإمارات، وقناة مجلس محمد بن زايد على يوتيوب.

ويستضيف المجلس الدكتور أحمد الحداد مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

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