6861 جرعة من لقاح «كوفيد 19» قدمتها الإمارات خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 6861 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,565,592 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.38 جرعة لكل 100 شخص.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة إجراء 192,574 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎ وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 892,714 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة. كما أعلنت الوزارة شفاء 441 حالة جديدة لمصابي كورونا، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 871,055 حالة.

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