محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس وزراء كندا تعزيز العلاقات والقضايا الدولية

المصدر: أبوظبي ــ وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع جاستن ترودو رئيس وزراء كندا الصديقة، علاقات التعاون والعمل الثنائي بين البلدين وإمكانيات تعزيزه وتنميته، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه سموه من ترودو أمس. واستعرض سموه ورئيس وزراء كندا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأزمة الأوكرانية وسبل احتواء تداعياتها على المستوى الإنساني والاقتصادي.

وهنأ رئيس وزراء كندا سموه بمناسبة نجاح الإمارات الاستثنائي في تنظيم «إكسبو 2020 دبي». من جهة ثانية هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية الصربية، وذلك في اتصال هاتفي تمنى سموه خلاله للرئيس الصربي التوفيق والنجاح في مواصلة أداء مهامه ومسؤولياته رئيساً لصربيا. كما تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

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