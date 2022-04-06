صندوق الزكاة يطلق حملته الإعلامية التاسعة عشرة 2022

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أطلق صندوق الزكاة حملته الإعلامية التاسعة عشرة 2022، تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط»، وذلك ضمن نهجه في إطلاق حملات إعلامية متميزة كل عام.

وقال عبدالله بن عقيدة المهيري الأمين العام لصندوق الزكاة: إنّ الصندوق يخطو خطوات واضحة ومدروسة لخدمة هذه الفريضة العظيمة من تأسيسه وحتى اليوم، وعلى مدى 18 حملة إعلامية ناجحة - بفضل الله - ومعبرة أدت غاياتها التي تخدم أهداف صندوق الزكاة، وتأتي هذه الحملة الإعلامية التاسعة عشرة التي تم إطلاقها تحت شعار «زكاتك دين لا يسقط»، ضمن مجموعة من الشعارات المتجددة التي يطلقها الصندوق على حملاته الإعلامية في سبيل تذكير المجتمع بفريضة الزكاة والدعوة لأدائها.

خدمات

وأضاف: إننا في صندوق الزكاة نسعى عبر حملتنا الإعلامية هذه للتركيز على الخدمات الرقمية التي يطلقها صندوق الزكاة والتي تخدم متعامليه من المزكين، تماشياً وتوافقاً مع توجهات حكومة الإمارات في تحقيق السعادة للمتعاملين، وذلك عبر إبراز الخدمات الرقمية المتميزة التي بلغت 4 خدمات رئيسة تشمل (التوعية بالزكاة، دفع الزكاة، خدمات كبار المحسنين، طلب الزكاة)، تتفرع عنها 4 خدمات فرعية، و2 تكميلية، وجميعها مؤتمتة بنسبة 100% بفضل الله عز وجل.

ومن الإضافات الإبداعية في الحملة التاسعة عشرة تمت إضافة مادة إعلامية باسم الفقرات الزكوية يتم عرضها بشكل يومي عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي لصندوق الزكاة، والتي تم تسجيلها بمشاركة مشكورة من أعضاء اللجنة الشرعية لصندوق الزكاة، الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد والدكتور محمد سليمان البلوشي والمستشار الشيخ طالب محمد الشحي والدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، وقد تضمنت أهم المسائل والفتاوى الزكوية التي تهم الأفراد والشركات في المجتمع.

12 ألف أسرة

وعن مستهدفات الصندوق من خلال هذه الحملة التاسعة عشرة، أوضح الأمين العام أن الصندوق يستهدف من خلال الحملة السنوية لهذا العام جمع 200 مليون درهم، لمساعدة 12 ألف أسرة مستحقة للزكاة.