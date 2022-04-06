«غابري لابز» تطور منشأة لتصنيع الأجهزة الطبية بـ«دبي للعلوم»

ت + ت - الحجم الطبيعي

أبرم مجمع دبي للعلوم اتفاقية مع «غابري لابز» الشركة الرائدة المتخصصة في الصناعات العلاجية للأنف والأذن والحنجرة والأمراض الجلدية، بهدف تطوير منشأة متقدمة لإنتاج الأجهزة الطبية في مجمع دبي للعلوم، ما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والصناعات الطبية، ويسرع تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا «مشروع 300 مليار».

وتبلغ مساحة المنشأة الجديدة 10 آلاف قدم مربعة وباستثمارات قدرها 18 مليون درهم إماراتي، وستتمكن «غابري لابز» من خلال هذه المنشأة من إنتاج حجم أولي يبلغ 12 مليون وحدة سنوياً وفقاً لخططها المرصودة مع حلول عام 2023.

وستحمل الأجهزة الطبية علامة «اصنع في الإمارات»، وهي مبادرة مدعومة من الحكومة لتعزيز الصناعة المحلية، وسيتم توزيع المنتجات على الأسواق في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ابتكار

وبهذه المناسبة قال مروان عبدالعزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم: «تتركز جهود قيادتنا الرشيدة حول النهوض بقطاع التصنيع وتعزيز الابتكار محلياً وفقاً لما تعكسه مستهدفات مشروع 300 مليار، والتي تسهم بشكل مباشر في الارتقاء بواقع الرعاية الصحية في دبي».

وأضاف: «نشهد إقبالاً متزايداً من قبل شركات الأدوية والخدمات الطبية للانتقال والتوسع عبر الإمارات إلى أسواق المنطقة والعالم، وذلك بفضل ما نوفر من بيئة داعمة للأعمال والأطر التشريعية المحفزة، ونسعى في مجمع دبي للعلوم لتسهيل توسع الشركات العالمية من خلال تقديم بنية تحتية متطورة ومتينة ومنظومة مرنة تدعم الوصول المباشر إلى الهيئات التنظيمية الرئيسية وتسهيل الشراكات وإنشاء الأعمال التجارية ونموها».

أنشطة

ومن جانبه قال إليو جبرائيل، المدير الإداري لغابري لابز: «يسعدنا بدء فصل جديد من مسيرتنا واتخاذ دبي نقطة انطلاقة للتوسع في أسواق ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال بناء منشأتنا الجديدة في الإمارة». وأضاف: «تتميز بيئة الأعمال في مجمع دبي للعلوم بديناميكية عالمية.

وقد وفر لنا المجمع البنية التحتية القوية والضرورية لمزاولة أنشطتنا من دبي وموقعها الاستراتيجي الذي يضمن لنا كذلك سهولة الوصول إلى الأسواق المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأكد: «نتطلع من خلال منشأتنا الجديدة لتلبية احتياجات المزيد من المرضى في جميع أنحاء المنطقة ومواصلة الابتكار وقيادة قطاعي الأنف والأذن والحنجرة العلاجي والأمراض الجلدية من خلال ما يحفزه وجودنا في المجمع من شراكات ونطاق عمل مشترك مع مكونات المجمع».

وتتزامن هذه الخطوة الاستراتيجية لـ«غابري لابز» مع تنامي المشهد الصناعي وازدهار سوق الأجهزة الطبية في دولة الإمارات، والذي من المتوقع وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني الأمريكية Fitch Solutions، أن يصل إلى 5.6 مليارات درهم إماراتي بحلول عام 2025.

تفاصيل

وتأسس مجمع دبي للعلوم منذ أكثر من عقد من الزمان، وهو مجمع أعمال متخصص بصناعات العلوم الطبية والرعاية الصحية وعلوم الحياة ويعمل فيه أكثر من 4000 متخصص وباحث في قطاعات العلوم والصحة.