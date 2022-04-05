نورة الكعبي: قانون جديد للمطبوعات والنشر العام الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، إن الوزارة تعكف على دراسة وإعداد مشروع قانون جديد خاص بالمطبوعات والنشر، يحل محل القانون رقم 15 لعام 1980، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون الجديد، سيصدر خلال العام الجاري 2022.

وأضافت معاليها في ردها، اليوم الثلاثاء، على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول جهود الوزارة في تعديل القوانين والتشريعات المعنية بقضايا النشر والإعلام في الدولة، بأن القانون تم صياغته بما يسهم في تطوير المنظومة الإعلامية في الدولة، بحيث يغطي قطاعات عدة منها منح التراخيص الإعلانية، ونوعية المحتوى الإعلامي المقدم.

ولفتت معالي نورة الكعبي، إلى أن القانون سيرسخ جهود الدولة ورؤيتها لمستقبل المنظومة الإعلامية بالدولة، وحرصها على نشر مفاهيم الإبداع والابتكار في المجال الإعلامي.

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