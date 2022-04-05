«بَلْس» تنشر 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في أبوظبي قبل مؤتمر المناخ «COP28»

المصدر: أبوظبي- البيان

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تماشياً مع تنامي التوجهات الرامية إلى تعزيز الاستدامة الوطنية، تقوم شركة «بَلْس» Pulse، مزوِّد حلول التنقل الذكي في الإمارات، بنشر مجموعة من أجهزة شحن المركبات الكهربائية السريعة (EV) في جميع أنحاء أبوظبي. وستؤمِّن هذه الأجهزة لمستخدميها إمكانية شحن مركباتهم بزمن يتراوح بين 15 و75 دقيقة، ما يتيح لهم قطع مسافة تبلغ 400 كيلومتر وسطياً. في السابق، لم يكن باستطاعة مستخدمي المركبات الكهربائية الوصول إلى شبكة الشحن السريع في أبوظبي.

يمكن لقاطنيّ أبوظبي العثور على محطات شحن بَلْس للمركبات الكهربائية في مواقف السيارات المخصَّصة للجمهور بالقرب من المتنزهات والمقاهي والمطاعم والأماكن الرئيسية المهمة.

في هذا السياق، قال أحد أعضاء مجلس إدارة «بَلس» خلال حفل افتتاح أول محطة شحن عامة للشركة: «ستستضيف أبوظبي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في عام 2023 ( COP28)، وقد وضعت هدفاً طموحاً لتحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050». مضيفاً: «يشكّل نشر هذه المجموعة من الأجهزة جزءاً من مهمتنا المستمرة لإنشاء شبكة واسعة لشحن المركبات الكهربائية عبر المواقع الحيوية في جميع أنحاء دولة الإمارات».

حضر الافتتاح سعيد محمد السويدي، مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وعبد الله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، وعبدالعزيز الشامسي، مدير تنفيذي دائرة خدمة العملاء في شركة أبوظبي للتوزيع، ورامز العيلة، مدير الاستدامة وكفاءة الطاقة في دائرة الطاقة - أبوظبي.

تهدف «بَلْس» إلى نشر 100 نقطة شحن سيارات كهربائية في الفترة التي تسبق المؤتمر، وقد ساعدت، حتى الآن، في تشغيل أكثر من 50 ألف كيلومتر نظيف، وهو ما يمثل خفضاً بمقدار 12 طناً من الانبعاثات الكربونية. وقد شهدت محطة شحن المركبات الكهربائية الموجودة فيها إجمالي استهلاك للطاقة قدره 8.3 ميغاوات.

وفي تعليقه على إطلاق أولى محطات الشحن السريع للشركة في أبوظبي؛ قال محمد راشد السويدي، الشريك وعضو مجلس الإدارة في شركة بَلْس: «لدينا إيمان كبير بأن التنقل الكهربائي والتنقل الذكي يمثلان مستقبل النقل. غير أن تجسيد هذا الأمر على أرض الواقع يحتاج إلى بناء تجربة سلسة ومريحة لجميع المستخدمين».

وأضاف: «من خلال نشر حلول الشحن المناسبة في المكان والسعة المثاليين، يمكننا ربط المدن والشركات والمستهلكين بسهولة أكبر مع دعمهم بشبكتنا»، مستطرداً: «نحن ممتنون للدعم الذي تقدمه لنا حكومة أبوظبي عبر مركز النقل المتكامل التابع إلى دائرة البلديات والنقل، ودائرة الطاقة، وشركة أبوظبي للتوزيع، في الوقت الذي نعمل فيه على ترسيخ الإمارة كمركز للاستدامة والحلول الذكية».

يُشار إلى أن شركة «بَلْس» تستخدم مجموعة من أحدث أجهزة شحن المركبات الكهربائية، موفرةً لمستخدميها تجربة سلسة في هذا المضمار؛ إذ يمكن لتلك الأجهزة شحن ثلاث سيارات في الوقت نفسه. وتمتلك الشركة محطات شحن في مواقع حيوية في جميع أنحاء أبو ظبي؛ وهي أول شبكة شحن كهربائية في الإمارات العربية المتحدة والوحيدة غير المحددة للسيارات. يمكن للمستخدمين تنزيل تطبيق «Pulse Charge» من متجري آبل (آب ستور) وأندرويد (جوجل بلاي) لتحديد مواقع محطات الشحن، إضافة إلى الحجز والشحن والدفع مقابل الخدمات رقمياً.

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