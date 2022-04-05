«الإمارات الإسلامي» يطلق سلسلة مبادرات خيرية

المصدر: دبي - البيان

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يحتفي «الإمارات الإسلامي»، أحد المؤسسات المالية الإسلامية في دولة الإمارات، بحلول شهر رمضان المبارك بإطلاق سلسلة من المبادرات الخيرية والإنسانية والاجتماعية التي تشمل تقديم الدعم المالي للجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، وذلك من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.

وقام «الإمارات الإسلامي» بتوزيع المير الرمضاني (السلـع والمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الناس عادةً خلال شهر رمضان المبارك) على أكثر من خمسة آلاف أسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويحرص على تقديم العديد من التبرعات الخيرية خلال شهر رمضان المعظم، احتفاءً بقيم الخير والعطاء التي تظلل الشهر الكريم.

وفي هذا السياق، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «يمثل شهر رمضان المبارك فرصة مثلى لتقديم العون للمحتاجين في المجتمع تماشياً مع قيم المحبة والعطاء الإسلامية. ونفخر اليوم بدعم «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، والجهود الحثيثة التي تبذلها لتحسين سبل حياة العديد من الأسر المتعففة. وسيواصل «الإمارات الإسلامي» دعمه لهذه العائلات ومساعدتها في تأمين احتياجاتها خلال الشهر الفضيل».

وشارك عدد من موظفي «الإمارات الإسلامي» ومديري الفروع في حملة التوزيع.

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