العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون واحة الكرامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أثنى أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارتهم لواحة الكرامة في أبوظبي على تضحيات شهداء الإمارات الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن الوطن وتلبية لنداء الواجب.

واطلع أصحاب الفضيلة العلماء خلال الزيارة على كل مكونات واحة الكرامة ومدلولاتها ومضامينها التي تعبر عن القيم الأصيلة لشعب الإمارات التي يستمدها من دينه الإسلامي وعاداته وتراثه الأصيل القائم على التضامن والتكافل والولاء للوطن والقيادة.

وحدة

وتعرف العلماء على نصب الشهيد الذي يرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل، وجناح الشرف الذي نقش فيه أسماء شهداء الإمارات، وميدان الفخر مبدين إعجابهم بهذا الابتكار المتميز الذي يعد مرجعاً للأجيال يعزز فيهم العطاء والتفاني والتضحية من أجل صون تراب الوطن والمحافظة على منجزاته ومكتسباته، ونشر القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أن رفع علم اتحادها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، وعززت قيادتنا هذا النهج برؤى حكيمة ومبادرات رائدة جعلت من دولة الإمارات رمزاً للفخر والكرامة والعطاء وإشاعة السلام وبث الأمل في النفوس والحياة.

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