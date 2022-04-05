المصدر: دبي - وام

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أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية قاعدة بيانات لرصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية وذلك إحدى المبادرات التابعة للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه والتي ستساعد على معرفة استهلاك الطاقة والمياه في المباني وتحديد المباني الأكثر استهلاكاً بهدف وضع برامج ومشاريع للترشيد تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة الكربونية وتقليل التكاليف التشغيلية في المباني الحكومية.

وأوضح المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول رئيس الفريق الوطني للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تغطية المباني الحكومية الاتحادية كافة إذ سيتم الربط بجميع الجهات المعنية لتحقيق التكامل والاستفادة من البيانات في برامج الترشيد الخاصة بكل جهة.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستنجز مع نهاية العام الجاري إذ ستتمكن جميع الجهات المحلية من ربط المباني الخاصة بها ومراقبة الاستهلاك لتحقيق الاستفادة القصوى من قاعدة البيانات بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

ومن جانبه قال المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع الاتحادية رئيس اللجنة الفنية لقطاع المباني في البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه: إن قاعدة البيانات تمثل منظومة مبتكرة تهدف إلى تشجيع الأفراد والمؤسسات على اتباع نمط حياة مستدام قادر على إحداث تأثير إيجابي في البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية إضافة إلى توعية أفراد المجتمع في مجال ترشيد استهلاك الطاقة والماء ليصبح سلوكاً يومياً فيما ستوثق المعلومات والبيانات والأرقام والنتائج جهود وزارة الطاقة والبنية التحتية في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية.

وأضاف: إن قاعدة بيانات رصد استهلاك الطاقة والمياه في المباني الحكومية تشكل خطوة عملية لاستكمال جهود البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه الذي تم الإعلان عنه في يوليو 2021 بهدف زيادة كفاءة أهم 3 قطاعات مستهلِكة للطاقة وهي النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% وخفض استهلاك المياه في قطاعي الزارعة والمباني ورفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%.

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