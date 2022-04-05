"تحقيق أمنية" تحقّق أمنيات 9 أطفال في مؤسسة مجدي يعقوب بمحافظة أسوان

المصدر: وام

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شهدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان ، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان، حفل تحقيق أمنيات 9 أطفال من المُصابين بأمراض القلب في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان بجمهورية مصر العربية.

وكان البروفيسور مجدي يعقوب، مؤسس مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب المُلقّب بـ "ملك القلوب" في مقدّمة مُستقبلي الشيخة شيخة والشيخ خليفة وفريق عمل مؤسسة تحقيق أمنية.

حضر حفل تحقيق الأمنيات هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ونهى الشوربجي، مديرة العمليات في المؤسسة وبعضٌ من أعضاء المجلس الاستشاري لمؤسسة "تحقيق أمنية".

كما حضر الحفل الدكتور محمد زكريا، مدير مستشفى مجدي يعقوب، وزينة توكل، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب، وريم جاد الرب، مدير التسويق والاتصالات للمؤسسة، والدكتور عماد ناصر، نائب المدير الطبي، وبيتر إسحاق، مساعد المدير الطبي وملك نجيب، مدير الشراكات والعلاقات الإعلامية.

و قالت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد - بهذه المناسبة - : " كان لي شرف زيارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، والتي تُعدّ منارة في العطاء والخدمة الإنسانية بطرفيها المادي والمعنوي، من خلال تكريس جهودها لتوفير تجربة علاج متطوّرة، شاملة وعالية الجودة للفئات المحرومة والأقل حظّاً داخل مركز مُتميّز على أفضل المستويات العالمية في علاج القلب بشكل مجاني بالكامل". وأضافت : " يُسعدنا بأن تتمكّن المؤسسة من تحقيق أمنيات 9 أطفال بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، المؤسسة الرائدة في مجال العمل الإنساني، التي تهدف إلى تقديم يد العون لكل مريض بالقلب ولقد ساهم هذا التعاون في إضاءة شعلة الأمل والتفاؤل ورسم الابتسامة على وجوه 9 أطفال مع عائلاتهم، وتحقيق أمنياتهم في الحصول على أحدث السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة".

وقالت : " إن تحقيق أمنيات هؤلاء الأطفال المُصابون بأمراض القلب عبارة عن بوابة خفية تُنير لهم مسار المستقبل المُشرق الذي يحمل معه الأمل والتفاؤل والسعادة، تُلهمهم لمواجهة صعوبات المرض بصلابة، وتمنحهم القوّة والشجاعة لتحمّل آلام عمليات القلب، والفحوصات المتواصلة وملازمة أسرّة المستشفيات. نتطلع في هذه الأيام الفضيلة إلى أن تتمكّن مؤسسة تحقيق أمنية على الدوام من مواصلة مسيرتها نحو تحقيق أهدافها السامية وتأدية رسالتها النبيلة المُنبثقة من النهج الإنساني النبيل الذي رسمه لنا وأرسى دعائمه أبونا زايد رحمه الله".

من جانبها قالت زينة توكل : " سعداء بزيارة الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة "تحقيق أمنية" والشيخ خليفة بن سلطان آل نهيان لمركز مجدي يعقوب في أسوان، ومساهمتهما في إدخال الفرح والسرور على عدد من أطفال المؤسسة. حيث أن هدفنا الأساسي إلى جانب توفير العلاج للأطفال هو تقديم الدعم النفسي أيضًا، وتوفير أجواء مبهجة تمكن الأطفال من الاستمتاع بوقتهم وعيش تفاصيل طفولتهم، ونتطلع لمزيد من التعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية خلال الفترة المقبلة في إطار سعينا لتقديم الرعاية الصحية والدعم النفسي لمزيد من الأطفال والتخفيف عنهم وعن أسرهم".

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