توزيع 20 ألف وجبة إفطار على العمال بالشارقة

المصدر: (الشارقة - وام)

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أعلنت بلدية الشارقة عن تقديم حوالي 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة والتعاون مع بنك الاستثمار.

وسيوفر البنك الوجبات للعاملين من الفئات المساندة في مقر سكنهم بالمنطقة الصناعية 12 انطلاقاً من الواجب الإنساني وفي إطار الحرص على إدخال البهجة والسعادة على قلوب العمّال الصائمين، حيث تحرص البلدية سنوياً على التعاون مع الجهات المعنية الراغبة بتقديم وجبات الإفطار للعمّال وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة أن توزيع وجبات الإفطار على العمال الصائمين وإقامة خيم للإفطار بوجه عام يعتبر من المبادرات والفعاليات السنوية التي تنظمها البلدية.

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