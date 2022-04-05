العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

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زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي. واطلعوا على تصاميمه الهندسية الفريدة وزخرفته الإسلامية البديعة التي زينت جدران المسجد، ومساحاته الموزعة بطريقة لافتة، والخصائص العامة التي امتاز بها هذا الجامع الذي أصبح من أهم المعالم الحضارية في العالم، يقصده الزوار من مختلف البلدان الذين يفدون إلى دولة الإمارات للاطلاع على تراثها وأصالتها وإنجازاتها.

مآثر

وقد قرأ العلماء الفاتحة على روح القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ودعوا له بالفردوس الأعلى جزاء مآثره وحكمته ومنجزاته الحضارية للوطن وللعالم الإسلامي، ومواقفه الإنسانية المشهودة في الأزمات والكوارث وإغاثة الملهوفين ودعم الفقراء والمحتاجين.

وأكد العلماء أن الإمارات أصبحت بسياسات القيادة الحكيمة ومبادراتهم التطويرية الاستباقية ملتقى للحضارات ومركزاً للأخوة، ومنصة تنطلق منها قوافل السلام.

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