تعاون بين مؤسسة سلطان بن خليفة الإنسانية و«برجيل» لعلاج مرضى الثلاسيميا

المصدر: أبوظبي- البيان

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بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، وقّعت المؤسسة ومدينة برجيل الطبية إحدى المنشآت التابعة لمجموعة (في بي أس) للرعاية الصحية، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال الصحي، بحيث يتم تقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا بالدولة في مدينة برجيل الطبية، بما يجنّبهم أعباء السفر للخارج لتلقي العلاج، كما يسهم هذا التعاون في تلبية احتياجات المرضى بالدولة، ودعم وتطوير الجانب البحثي.

توقيع

وحضر التوقيع الدكتور شمشير فياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة (في بي أس) للرعاية الصحية، فيما وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود طالب آل علي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات برجيل، بحضور أعضاء المؤسسة وعدد من الأطباء والمديرين التنفيذيين في مجموعة (في بي أس).





رعاية

وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة برفد مرضى الثلاسيميا إلى مدينة برجيل الطبية لتلقي العلاج، حيث توفر المدينة العلاجات الحديثة والأكثر تطوراً في الدولة كزراعة نخاع العظم الذي يعد العلاج الأمثل لمرضى الثلاسيميا، وركزت بنود الاتفاقية على أهمية تحسين مسار الرعاية السريرية لمرضى الثلاسيميا في الدولة، وتوفير مركز رعاية شامل مزود بأحدث خدمات التشخيص والخبرات الطبية والإدارية، والمشاركة في أبحاث سريرية علاجية جديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات السريرية التي يفتقدها المرضى وتحسين نتائج العلاج، إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل بحملات التوعية بمرض الثلاسيميا والحملات التثقيفية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين برعاية مرضى الثلاسيميا، وتعظيم الاستفادة من تجارب المريض وذويهم من خلال الحلول المتكاملة والمتطورة.

تطورات

وتسعى مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، باعتبارها مؤسسة إنسانية وعلمية، إلى تحسين الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية، وتعزيز التطورات في التعليم والبحث العلمي، ودعم الخدمات الإنسانية والخيرية.

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