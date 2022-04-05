شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية السنغالية

المصدر: (أبوظبي - وام)

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استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، بمصطفى نياس والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الوطيدة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية.. كما ثمن معاليه مشاركة السنغال في إكسبو 2020 دبي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية.

من جهته، نقل نياس خلال اللقاء تحيات ماكي سال رئيس السنغال إلى قيادة الإمارات، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

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