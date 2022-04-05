183,491 فحص «كورونا» أجرتها «الصحة» في 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 183,491 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌

‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 892,470 حالة.‌ ‎

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة. ‌‎كما أعلنت عن شفاء 621 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 870,614 حالة. إلى ذلك، كشفت الوزارة عن تقديم 3,745 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 24,558,731 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.31 جرعة لكل 100 شخص.

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