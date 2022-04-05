«الصحة» تكرم الفائزين بجائزة الكاتب الصغير

المصدر: (دبي - البيان)

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كرّمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الفائزين بجائزة الكاتب الصغير، وهي مسابقة مخصصة للأطفال في الفئة العمرية من 10 - 15 سنة، تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية تبني أنماط الحياة الصحية، وتعزيز ثقافة الغذاء الصحي، والنشاط البدني عند الأطفال في مرحلة مبكرة، والتي تسهم في التقليل من فرص الإصابة بالسمنة والأمراض المرتبطة بها، ومنها السكري.

جاء ذلك، خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في ديوانها بدبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، وممثلين عن الشركاء في المسابقة من وزارة التربية والتعليم، وزارة تنمية المجتمع، هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، صندوق المرح بالشارقة. وأكد الدكتور حسين الرند أن الهدف من مسابقة الكاتب الصغير، هو رفع وعي الأطفال بأنماط الحياة الصحية، واستثمار طاقاتهم ومواهبهم، لتعزيز مفاهيم الصحة بطريقة مبتكرة.

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