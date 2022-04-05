ورشة حول الإبلاغ عن الانتهاكات بحق أصحاب الهمم في «قانونية دبي»

المصدر: دبي - البيان

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عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، ورشة تدريبية لموظفيها، للتوعية بنظام الإبلاغ عن الإساءة إلى أصحاب الهمم بإمارة دبي، وحمايتهم من انتهاك حقوقهم بأي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك عبر وسائل الاتصال المخصصة لهذا الشأن.

وأشارت الورشة التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع بدبي، في البداية، إلى أنه وفقاً للقانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، إلى أنه يجب على الشخص من أصحاب الهمم، أو القائم على رعايته، أو من يشهد على أي واقعة يتعرّض فيها هذا الشخص لأي إساءة أو تمييز أو استغلال أو تعدٍّ أو حرمان من الحقوق المقررة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، أو أي من التشريعات السّارية في هذا الشأن، إبلاغ الجهات المعنيّة، كلّ في مجال اختصاصه.

وأوضحت الورشة للحضور أنه مراعاةً لسرية الإجراءات التي تتبع في الإبلاغ عن انتهاكات أصحاب الهمم؛ فإنه في حال الإبلاغ أو رفع شكوى أو تقديم تظلُّم من غير القائم على رعاية الشخص من أصحاب الهمم، فإنه يُحظر على الجهات المعنية المختصة بتنفيذ أي من أحكام القانون، الإفصاح عن هوية الشخص الذي قام بالإبلاغ أو تقديم الشكوى أو التظلم إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.

كما تضمنت الورشة تعريفاً بقنوات التواصل مع الهيئة من خلال الخط الساخن 800988 ومركز سند للتواصل، والذي يشكل منصة تقنية تضمن تسهيل تواصل أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية.

كما استعرضت خدمة «وجهتي» التي تعنى بتقديم معلومات واستشارات تخدم أصحاب الهمم وأسرهم وأفراد المجتمع بشكل عام، هذا بالإضافة إلى التعريف بقناة «حمايتي» التي تمثل قناة مركزية لاستقبال شكاوى وبلاغات أصحاب الهمم، حيث يتم التعامل مع كل ما يرد من خلالها بخصوصية وسرية تامتين، لضمان تقديم أقصى مستوى من الحماية التي كفلها القانون، ويترافق مع توفير قنوات التواصل برامج تدخل وتأهيل وتوعية بالحقوق المقررة لهم بموجب التشريعات السارية، لضمان دمجهم في المجتمع.

وقالت مريم الحمادي، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع، إن القانون رقم (3) لسنة 2022 بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي منح في مادته الثامنة لهيئة تنمية المجتمع مسؤولية تلقي الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات المرتكبة بحق أصحاب الهمم، وكلفها بإنشاء نظام خاص لذلك لتمكينهم من الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة في حقهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ووضع نظام متكامل لاستقبال البلاغات ومتابعتها والتعامل معها.

وقالت الحمادي: توفر هيئة تنمية المجتمع نظام إبلاغ متكاملاً لحماية أصحاب الهمم يشمل الخط الساخن (800988)، وتطبيق سند للتواصل الذي يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة على الاستجابة بالشكل الملائم وبدون تأخير لأي بلاغ، كما نعمل على تعزيز وعي أفراد المجتمع بنظام الإبلاغ كقناة سهلة للتواصل، حيث يسهم نشر الوعي القانوني بأهمية حماية حقوق أصحاب الهمم ومسؤولية كافة أفراد المجتمع عن ذلك، في توثيق منظومة الحماية وضمان أفضل مستوى من تمكين وحماية أصحاب الهمم.

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