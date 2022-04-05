أكاديمية شرطة دبي تحصد جائزة أفضل بيئة عمل للعام الثالث على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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حصدت أكاديمية شرطة دبي للعام الثالث على التوالي، جائزة المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021.

وذلك في منتجع فايف نخلة جميرا دبي، والتي نظمتها (Great Place to Work)، المنظمة الأمريكية العالمية المتخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. وتعد الأكاديمية أول أكاديمية شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم.

وأكد اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، أن الأكاديمية وضعت إسعاد موظفيها في مقدمة أولوياتها، فتبنت الأفكار والمبادرات الخلاقة، وحرصت على تطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق موجهات منظمة Great place to work، والمتعلقة ببناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، والفخر ومد جسور علاقات الزمالة.

وأشاد اللواء الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير الأكاديمية، بحصولها على هذه الجائزة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي حرصاً على الانتقال بمستويات السعادة وجودة حياة المجتمع إلى أبعاد جديدة، عبر بناء القدرات في مجال السعادة والإيجابية.

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