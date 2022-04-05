مبادرة لتشجيع الصيادين على حماية البيئة البحرية في دبي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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أطلقت جمعية الصيادين في دبي مبادرة لحماية البيئة ولتعزيز دور الصيادين ومرتادي البحر وتشجيعهم على أهمية تدوير مخلفات أكياس الثلج التي يكثر استخدامها من قبلهم، لحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة ثرواتها وتنوعها البيولوجي والتي تمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي تعمل الدولة على تحقيقها عبر التعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين.

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وقال عبدالناصر الشامسي المدير التنفيذي لجمعية الصيادين في دبي إنه تمت دارسة جدوى هذه المبادرة خلال 6 الأشهر الماضية، وحققت نتائج إيجابية من ناحية زيادة وعي الصيادين بأهمية الحفاظ على البيئة وتفاعلهم في إعادة أكياس الثلج بعد استخدامها.

مشيراً إلى أن مصانع الثلج في جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك تمكنت من جمع واستعادة نحو 5 آلاف كيس ثلج فارغ حجم 50 كلغ من الصيادين، ونفذت المبادرة في نطاق محدد بين مصانع الثلج بالجمعية وموانئ الصيادين وكانت عبارة عن تقديم كيس ثلج سعة 50 كغم مجاناً مقابل كل 15 كيساً فارغاً يتم إرجاعها من أجل إعادة ملئها واستخدامها مرة أخرى، وتهدف المبادرة لحماية البيئة، وتعزيز ثقافة الاستدامة في البيئة البحرية.

استدامة

وأشار إلى أن هذه المبادرة جاءت بالتزامن مع إطلاق مبادرة دبي للاستدامة التي إثرها أطلقت الجمعية المبادرة على نطاق أوسع خارج الجمعية لتقليل تلوث البيئة البحرية والموانئ بالأكياس الفارغة والمهملة، لافتاً إلى أن تعاونية دبي لصيادي الأسماك تدعو جميع الشركاء المهتمين بالشأن البيئي للانضمام للمبادرة وتفعيلها على نطاق أكبر، كما تدعو رواد البحر كافة سواء العاملين في مهنة الصيد أو الصيادين المستخدمين لقوارب النزهة ومن يهمه الشأن البيئي للانضمام لهذه المبادرة لاستدامة البيئة البحرية.

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