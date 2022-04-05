«دبي للمستقبل» تتعاون مع «ريتشمونت» في تصميم مستقبل قطاع التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في قطاع التجزئة بهدف تشجيع ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في مجال التكنولوجيا للمشاركة في تحدٍ لتوظيف أحدث التقنيات والابتكارات بما يسهم بتطوير تجربة نوعية ومبتكرة لعملاء العلامات التجارية الفاخرة.

ويتيح التحدي الذي يتم تنظيمه بالتعاون بين شركة «ريتشمونت» العالمية و«مسرعات دبي للمستقبل» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، الفرصة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أفكارهم وحلولهم المبتكرة في توظيف أحدث الابتكارات في قطاع التجزئة وتقديم خدمات جديدة تضمن للعملاء تجربة متفردة بالاعتماد على أحدث تقنيات المستقبل.

ويتمثل التحدي في إعادة تصميم تجربة مميزة لعملاء شركة «ريتشمونت» وتعزيز قيمة منتجاتها وعلاماتها التجارية.

وتسهم هذه الحلول بتطوير تجارب وخدمات مخصصة تلبي احتياجات العملاء وفق رغباتهم، وتساعد العلامات التجارية على الارتقاء بمستوى تجاربها وتطوير استراتيجياتها على المدى القصير والطويل.

ويمكن لرواد الأعمال والشركات الناشئة الراغبة بالمشاركة في التحدي إرسال مشاريعهم وأفكارهم حتى يوم السبت الموافق 26 أبريل الجاري، وذلك عبر الرابط الإلكتروني: https:/‏/‏

www.dubaifuture.ae/‏initiatives/‏future-design-and-acceleration/‏dubai-future-accelerators/‏challenges/‏

وبعد انتهاء مرحلة التسجيل سيتم تنظيم برنامج افتراضي مدته 4 أسابيع، بدءاً من منتصف مايو المقبل، وستعمل الشركات المشاركة على عرض مشروعها أمام لجنة تحكيم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين لاختيار أفضل الشركات المتأهلة إلى المرحلة التالية، ودعوتها إلى دبي للمشاركة في برنامج شامل لمدة 8 أسابيع للعمل على تطوير المشاريع.

تقنيات ناشئة

وقال عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: إن هذا التحدي الذي تم إطلاقه بالتعاون بين «مسرعات دبي للمستقبل» وشركة «ريتشمونت» يأتي في إطار جهود المؤسسة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال والمبتكرين لإطلاق حلول جديدة قائمة على توظيف التكنولوجيا من دبي.

وقال بيير فيارد، الرئيس التنفيذي لشركة «ريتشمونت»: فخورون بشراكتنا مع مؤسسة دبي للمستقبل في إطلاق هذه المبادرة الفريدة من نوعها في مدينة دبي التي تعتبر من أفضل المراكز العالمية في قطاعات التجارة والتجزئة والتسوق، ووجهة مفضلة للعملاء.

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