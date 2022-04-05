الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:



الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق نهاراً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

السبت

الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام نهاراً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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