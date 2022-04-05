الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً على بعض المناطق نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئي – ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان
السبت
الطقس: صحو إلى غائم جزئي بوجه عام نهاراً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.