العلّامة بن بيه يدعو لدعم مبادرة "المليار وجبة"

المصدر: البيان

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أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال عند الله، وهو من صفات المؤمنين التي ورد الحث على الاتصاف بها في مواضع عديدة في القرآن الكريم، مستشهداً بالآية الكريمة: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً * إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلاَ شُكُوراً).

وبيّن فضيلته أن من أفضل الصدقات إطعام الجائع، ومواساة المحتاج ومَدّ يد العون للفقير، مستحضراً حديثاً هو من أوّل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أيُّها الناسُ أفشوا السلامَ وأطعِموا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نيامٌ تدخلوا الجنةَ بسلامٍ”.

وأضاف فضيلته: "اليوم وفي عشرات البلدان وفي مختلف قارات العالم، في آسيا وإفريقيا وأوروبا أيضاً، أصبح مشهد اللاجئين والمحتاجين مشهداً متكرراً مألوفاً ينادي على أهل الخير والفضل، للمبادرة بالعطاء والبذل.

استجابة لنداء المستغيث

وقال فضيلته: "حملة (المليار وجبة) تستجيب لهذا النداء وتغيث المستغيث دون أن تطلب منه جزاءً ولا شكوراً، فجزى الله قيادتنا الرشيدة وأجزل المثوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على هذه المبادرة الرائدة."

نهج راسخ

وقال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: "لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة، وها هي حملة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي لتكون حلقة في هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي تميز بها بلدنا، وذلك بعد النجاح الكبير لحملة 100 مليون وجبة التي أطلقها سموه العام الماضي".

تكافل وتسامح

وقال فضيلته: "هذه المبادرة هي مبادرة تليق ببلدنا الرائد في مبادراته والمتميز في إبداعه وابتكاراته. وهي مبادرة تمثل الوجه التكافلي لتعاليم ديننا الحنيف، ومظهر السماحة والتسامح فيه الذي لا يفرق بين جنس وجنس ولا دين ودين عندما يتعلق الأمر بإغاثة الملهوف".

دعوة للمساهمة

وختم فضيلته بدعوة الجميع للمساهمة حسب قدرته قائلاً: "إنني أدعو الجميع للإسهام الفعال في هذه الحملة المباركة التي تستهدف توزيع الوجبات على الأسر الفقيرة والفئات قليلة الدخل والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات في أكثر من خمسين دولة في أنحاء العالم، داعين لقيادتنا الرشيدة بالتوفيق ولبلدنا دوام الاستقرار والازدهار وأن يحفظها بما تقدم من خير وإحسان".

آليات معتمدة للتبرعات

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

مبادرة المليار وجبة

وتتعاون "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" التي تنظم مبادرة "المليار وجبة"؛ الأكبر على مستوى المنطقة لإغاثة الفقراء والمحتاجين، مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تغطيها، وذلك للوصول بأثرها إلى أكبر شريحة من المحتاجين للعون حول العالم.

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