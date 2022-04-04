«الإمارات للخدمات الصحية» أول جهة طبية عالمية تنال آيزو إدارة الحوكمة والمخاطر

المصدر: دبي - البيان

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نجحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في تحقيق إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل منجزاتها، كونها أول جهة صحيه حكومية تحصل على شهادة آيزو إدارة الحوكمة والمخاطر ISO 37000:2021 على مستوى العالم، حيث تسلم الشهادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة.

وجاء تسليم الشهادة بحضور كل من الشيخة نورة بنت حميد القاسمي مديرة إدارة الحوكمة والمخاطر في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور عمرو طالب المدير التنفيذي في شركة كانا غلف للمواصفات العالمية، ومحمد الصوالحة خبير عمليات وجودة في إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وفريق عمل الآيزو.

معايير

وحصلت المؤسسة على شهادة آيزو في إدارة الحوكمة والمخاطر ISO 37000:2021 نتيجة تطبيقها أعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، ما يؤكد ريادة المؤسسة وتميزها في مجالات تحسين الكفاءة التشغيلية، من خلال تطبيق الإدارة الوقائية لتعزيز ثقة المتعاملين ونيل رضاهم ورفع مؤشرات السعادة لديهم.

وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة في المؤسسة أن التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية في ما يتعلق بالتميز وتطبيق أعلى المعايير العالمية، يأتي ضمن ركائز استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأهدافها تجاه تعزيز تنمية قطاع الرعاية الصحية، عبر حزمة من الخطط المدروسة، التي يقوم على تطبيقها نخبة مؤهلة من الكفاءات الوظيفية والإدارية والفنية، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجياتها الوطنية، وتعزيزاً لمكانة قطاع الرعاية الصحية، وقدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: إن انفراد المؤسسة بكونها أول جهة صحية حكومية تحصل على شهادة آيزو إدارة الحوكمة والمخاطر، يعزز سجلها الريادي ويرسخ مسيرتها الزاخرة بالإنجازات النوعية منذ انطلاقها، ويعكس إيمانها والتزامها بالتميز والتفوق وتحقيق المنجزات، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية، بما يقود إلى توفير أعلى معايير الخدمات الصحية العالمية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.

بدورها أوضحت الشيخة نورة حميد القاسمي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لجهود كبيرة، بذلها فريق العمل في المؤسسة، مكنتها من منافسة العديد من الجهات الإقليمية والعالمية، وتوفير جميع المتطلبات والإرشادات، التي تستوجبها المواصفات والمعايير المطلوبة، ما أدى إلى تفوق المؤسسة وتميزها عالمياً وحصولها على هذه الشهادة النوعية.

حرص

ونوهت الشيخة نورة القاسمي بأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية تحرص على دعم كفاءاتها وكوادرها، من خلال تعزيز بيئة العمل وتوفير مختلف الأدوات اللازمة، التي تتيح لها المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحقيق المنجزات التي ترسخ من مكانة القطاع الصحي في الدولة، وترفد رصيده التنافسي في مجال الاعتمادات والمسابقات العالمية.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية من تحقيق العديد من المنجزات النوعية في ما يتعلق بشهادات الآيزو، إلى جانب حصدها حزمة من الجوائز العالمية المتميزة، التي تؤكد ريادتها في مجال توفير أعلى معايير الخدمات الصحية، التي توظف وفرة الخيارات التكنولوجية، بما يحقق رضا المتعاملين ويرفع من سعادتهم، باعتبارها ركائز رئيسية في تطوير جودة الحياة، التي تقود إلى تعزيز صحتهم ورفاهيتهم.

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