جمعية أهالي ذوي الهمم توزع المير الرمضاني على 250 من الأعضاء

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت فاطمة السجواني، أمين سر جمعية أهالي ذوي الهمم بالدولة، أن الجمعية اعتادت على توزيع المير الرمضاني كل عام على الأعضاء الذين يبلغ عددهم 350 عضواً، مبينة أن الجمعية تنظم العديد من المبادرات، منها: «مبادرة إسعاد» والتي تم خلالها توزيع أكثر من 100 بطاقة مجانية لأعضاء الجمعية، إضافة إلى تكريم عدد من الأمهات، إلى جانب المسابقات الرمضانية التي يتم تنظيمها سنوياً.

وأضافت: إن الجمعية وزعت المير الرمضاني على أكثر من 250 من الأعضاء والبالغ عددهم 350 عضواً، وذلك ضمن البرنامج الإنساني والخيري المصاحب لشهر رمضان الكريم، كما تم توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والفئات المستحقة، مثمنة جهود ودعم جمعية الشارقة الخيرية على مدار 3 سنوات بالمواد الغذائية، والتي دأبت على توفير المير الرمضاني والسلال التموينية، حيث قدمت 150 طرداً غذائياً، إضافة إلى المواد التموينية الأخرى.

متطلبات

وأشادت السجواني بتوجيهات القيادة الرشيدة واهتمام المؤسسات الوطنية وتعاونها في مساعدة الأسر المحتاجة والوقوف إلى جانبها، وبالتالي الحد من الظروف التي تعانيها بعض الأسر المتعففة، مؤكدة أن الجمعية بدأت حملة توزيع المير الرمضاني على عشرات الأعضاء المسجلين لديها كخطوة لتوفير أهم المتطلبات الضرورية لهم، كما أن المسؤولية المجتمعية تحتم على الجمعية القيام بمساعدة الأسر المحتاجة، وذلك تعزيزاً لروح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه أكد المستشار الدكتور خالد السلامي، رئيس جمعية أهالي ذوي الهمم بالدولة، أن المير الرمضاني سيخفف الأعباء عن الأهالي خلال شهر رمضان المبارك؛ حيث يتم توزيع المير من قبل 400 متطوع، كما أن الجمعية لديها العديد من المبادرات، كان آخرها تكريم 50 من الأمهات من أسر ذوي الإعاقة.

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