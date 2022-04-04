توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً وتتكون السحب على المناطق الجبلية قد تكون ركامية بعد الظهر، مع ارتفاع طفيف تدريجي في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:01 الثاني عند الساعة 03:32 والجزر الأول عند الساعة 09:35 والجزر الثاني عند 21:11 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 06:26.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 19 85 20

دبي 33 21 90 25

الشارقة 34 18 90 25

عجمان 31 21 80 15

أم القيوين 31 18 80 15

رأس الخيمة 37 17 90 20

الفجيرة 31 23 90 35

العين 39 21 50 10

ليوا 40 15 60 10

الرويس 37 15 70 20

السلع 38 16 65 15

دلما 29 19 90 35

طنب الكبرى 28 20 90 35

طنب الصغرى 28 20 90 35

أبو موسى 28 20 90 35

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