"اللولو العالمية" تتبرع بـ 2 مليون درهم لمبادرة "مليار وجبة"

المصدر: البيان

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قدمت "مجموعة اللولو العالمية" 2 مليون درهم دعماً لمبادرة "المليار وجبة"، الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة من الإمارات إلى العالم.

وتنظم مبادرة "المليار وجبة" مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية وشبكة بنوك الطعام الإقليمية وكافة المؤسسات الإنسانية والخيرية لإيصال الدعم الغذائي والطرود التموينية للمستفيدين مباشرة إلى أماكن تواجدهم في المجتمعات الأقل حظاً التي تغطيها المبادرة حول العالم.

وتفتح مبادرة المليار وجبة باب المساهمة للجميع من الأفراد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والمجتمعية ورواد العمل الخيري ومختلف مكونات مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص من داخل الدولة وخارجها لدعم المحتاجين بتوفير الدعم الغذائي لهم في شهر رمضان المبارك.

عمل خيري يتوسع باستمرار

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: "سعداء وفخورون وممتنون للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية الملهمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد أن أفضل العمل الخيري إطعام الطعام، وأفضل المجتمعات هي التي تفكر بمصلحة الآخرين. ندعو الله أن ينعم على حكام دولة الإمارات الطيبة أصحاب الرؤية الحكيمة بالصحة والسداد لمواصلة دعمهم للأقل حظاً في كل مكان حول العالم".

وتوفر مساهمة مجموعة اللولو قيمة المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام للمحتاجين والأسر المتعففة في عدد من المجتمعات الأقل حظاً التي تشملها الحملة.

أهداف

وتهدف مبادرة "المليار وجبة"، التي انطلقت من دولة الإمارات، إلى تقديم الدعم الغذائي إلى الفئات الأكثر حاجة في العالم؛ خاصة من الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" وعبر مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" 8009999.

مجموعة اللولو

وتأسست مجموعة اللولو العالمية في منطقة الخليج على يد رجل الأعمال يوسف علي موسليم، وهي تعد مساهما رئيسيا في الحركة الاقتصادية في المنطقة حيث يبلغ معدل مبيعاتها السنوية 7.4 مليار دولار أمريكي. وتعمل المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي في 22 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

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