مبادرة "المليار وجبة" تخصص 4 قنوات للتبرع وإطعام الطعام للمحتاجين والفقراء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مبادرة المليار وجبة، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام وتوفير الدعم الغذائي المباشر للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، تخصيص أربع آليات ميسّرة لاستقبال تبرعات ومساهمات الأفراد والمؤسسات في إغاثة الأقل حظاً ومساندة جهود مجابهة تحدي الجوع وسوء التغذية في العالم.

وتفتح قنوات التبرع الأربع التي تخصصها مبادرة "المليار وجبة" باب المساهمة المالية للجميع لدعم الأكثر احتياجاً، ومن يعانون سوء التغذية، في الوقت الذي يمر فيه العالم بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي خاصة للفئات الهشة، من الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

عبر الموقع الإلكتروني

ويستقبل موقع مبادرة المليار وجبةwww.1billionmeals.ae ، التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع ليذهب لتوفير طرود غذائية ومواد تموينية تمكّن المحتاجين والأسر المتعففة من إعداد الوجبات التي تسد رمقهم.

دعم بالرسائل النصية

كما توفر مبادرة "المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات".

تحويلات مصرفية

وتقدم مبادرة "المليار وجبة" كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للمساهمة في المجهود الخيري والإغاثي للمبادرة. ويمكن للجميع، وخاصة كبار المساهمين، التبرع للمبادرة مباشرة بتحويل المبلغ المراد التبرع به على الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

مركز الاتصال

كما يمكن للراغبين بالمساهمة في مبادرة "المليار وجبة" التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.

التمويل الجماعي بحس إنساني

وتنطلق مبادرة "المليار وجبة" من مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعوّل على حس العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بفتحها باب المشاركة للجميع بالتبرعات والمساهمات في شهر رمضان المبارك، لما فيه توفير الدعم الغذائي للمحتاجين حتى بلوغ هدف المليار وجبة.

وتفسح مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، المجال لمختلف فئات المجتمع والهيئات الحكومية والشركات الخاصة والفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال ورواد العمل الإنساني من داخل الدولة وخارجها للمساهمة في مساندة المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً من خلال التبرع عبر موقعها الإلكتروني، أو بالرسائل النصية القصيرة، أو عبر التحويلات المالية المباشرة إلى الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة.

في شهر العطاء

وتزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك وانطلاق مبادرة المليار وجبة، توفر خيارات المساهمة في المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة لإغاثة الفقراء والمحتاجين شريان حياة لمن يعانون في الحصول على الغذاء لهم ولأفراد عائلاتهم.

تعاون على الخير

وتتعاون مبادرة "المليار وجبة" للوصول المباشر بالدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في مختلف بقاع العالم مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي، والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية دار البر، وجمعية دبي الخيرية، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تغطيها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز