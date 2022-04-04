الحبتور يدعم حملة «الهلال» بـ30 ألف وجبة إفطار للصائمين

المصدر: دبي - وام

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أعلن خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عن تقديم 30 ألف وجبة إفطار للصائمين في رمضان، بواقع 1000 وجبة يومياً لدعم حملة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الرمضانية داخل الدولة.

وتتولى الهيئة الإشراف على توزيع الوجبات على الصائمين في مناطق الكثافة السكانية والمجمعات العمالية والأسر المتعففة.

وتقدم الحبتور بالشكر والتقدير لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي على دورها الإنساني المتميز داخل الدولة وخارجها.. وقال إن الهيئة ظلت محل فخر وإعزاز لجميع أبناء الدولة بفضل مبادراتها التنموية وجهودها المتميزة في مختلف المجالات، مؤكدة في كل مرة أنها على قدر التحدي والمسؤولية الملقاة على عاتقها ولذلك من واجبنا دعم برامجها ومساندة مشاريعها.

وأضاف «من جانبي سأواصل التعاون مع هيئتنا الوطنية لمساعدة المحتاجين والمعسرين في أي مكان من دون النظر لأي اعتبارات غير إنسانية سواء كانت عرقية أو دينية أو طائفية».

من جانبه رحب سالم الريس العامري نائب الأمين العام للهلال الأحمر للشؤون المحلية بمبادرة المحسن خلف الحبتور.. وقال إنها تثري مجالات العمل الإنساني والخيري، وتعزز دور الهلال الأحمر في القيام بواجبه ومسؤولياته في ساحته المحلية.

وأضاف «تعد هذه المبادرة دعماً قوياً لحملة الهلال الأحمر الرمضانية التي تشهد هذا العام توسعاً كبيراً داخل الدولة».

وأشاد العامري بتجاوب الحبتور ومساندته الدائمة لبرامج ومشاريع الهلال الأحمر، مؤكداً أن مبادراته الخيرية والإنسانية لم تنقطع ومتواصلة عبر الهيئة، وهي بلا شك تعزز مجالات التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

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