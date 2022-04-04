تخفيض المخالفات البيئية بنسبة 50 % في رأس الخيمة

المصدر: وام

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أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مبادرة لخفض قيمة المخالفات البيئية التي حررها مفتشو دوريات راقب بنسبة 50% طوال شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات التي تتخذها الدائرة في إطار الحرص على نشر الوعي وثقافة الحرص على بيئة صحية مستدامة.

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة إن الهدف الرئيس من مخالفات "راقب" توعية أفراد المجتمع بأهمية البيئة والحفاظ عليها وعدم تشويه المظهر الجمالي لمناطق الإمارة التي تشهد إقبالاً كبيرا على مدار العام من الأهالي والسياح، لافتا إلى أن مفتشي راقب سجلوا أكثر من 3396 مخالفة بيئية خلال الربع الأول من العام 2022.

وأكد المهندس الحمادي أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدائرة لمساعدة الأشخاص الذين خالفوا القوانين البيئية المعمول بها على تسديد قيمة المخالفات التي ارتكبوها وتم تسجيلها عبر خدمة "راقب" البيئية.

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