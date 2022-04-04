مواطنون: إسعادنا أولوية القيادة

المصدر: العين – جميلة إسماعيل - رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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أشاد عدد من المواطنين بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف مبلغ 340 مليون درهم للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية على مستوى الدولة، إضافة إلى المساعدات التي تصرف لهم شهرياً ضمن الدعم الاجتماعي المقدم إلى جميع الفئات المستحقة على مستوى الإمارات، موضحين في الوقت ذاته أن القيادة لا ترضى إلا بإسعاد المواطنين، وتطوير حياتهم، وتحسين مستواهم المعيشي باستمرار.

مبادرة

وقال علي محمد الكعبي: «قيادتنا تحرص دائماً على تقديم وتوفير جودة حياة عالية لمواطنيها وبلا استثناء، ولا أملك إلا أن أشير إلى أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم المساعدات الاجتماعية للمستفيدين على مستوى الإمارات يعد في حد ذاته مبادرة جميلة أسعدت المستفيدين، بل ويؤكد لنا على أن ما تقدمه القيادة الرشيدة يفوق التوقعات».

حرص

فيما أكد محمد معين آل علي، أن القيادة حريصة كل الحرص على تحقيق إسعاد المواطنين، بل وتعمل بكل جهد لتوفير حياة رفاه ورخاء لهم.

وأضاف: «تدرك قيادتنا الرشيدة مسؤوليتها في تقديم كافة أشكال الدعم، وتقديم الرعاية والعون لمواطنيها، وضمان الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع، ليقينها التام بأن المواطن سيبقى الأولوية»، موضحاً أن القيادة الرشيدة حريصة على تأمين مستقبل أفضل، وتوفير حياة مستقرة لشعب الإمارات، كما أنها تسير وفق النهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد عبدالله سالم الشميلي، أن أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يضاف إلى حزمة المكارم المستمرة التي عوّدتنا عليها قيادتنا انطلاقاً من نهج ومبادئ إسعاد المواطنين، والتي تضعها قيادتنا على رأس أولوياتها، وسعيها الحثيث للارتقاء بالمستوى المعيشي لأبناء الدولة، مما يعزز مساهمتهم في خدمة الوطن على أكمل وجه.

رعاية

وأكدت عايدة السويدي، أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هي دليل على مدى حرص سموه ومتابعته لأمور أبناء الوطن بمشاعر الأبوة، والحرص على إسعاد أفراد المجتمع، وتحقيق الرخاء والأمان المجتمعي لهم، حيث سيكون للمبادرة أثر كبير في تخفيف الأعباء عن الفئات المشمولة، وتعزيز الاستقرار الأسري تحت رعاية قيادتنا الرشيدة.

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