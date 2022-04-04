«أبوظبي المجتمعية» تطلق المرحلة الثانية من متجر Hoot.ae

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت تعاونية أبوظبي المجتمعية الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي تعمل على تمكين المجتمع من خلال ابتكار حلول ممكنة للارتقاء بشكل ومستوى حياة سكان دولة الإمارات، عن إطلاق منصتها الإلكترونية «حوت ماركت» الخاصة بالمواد الغذائية والطازجة، والتي ستكون متاحة للمستخدمين ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك.

وبإطلاق المنصة تكون تعاونية أبوظبي المجتمعية، قد أنجزت المرحلة الثانية من متجرها الإلكتروني «Hoot.ae»، الذي يعد الأول على مستوى المنطقة .

تطورات متسارعة

وأكد مبارك الهلالي، الرئيس التنفيذي لتعاونية أبوظبي المجتمعية، أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما بعد جائحة «كوفيد 19»، وحتى مع انحسارها، أظهرت حتمية انتقال القطاعات التجارية المختلفة إلى الفضاء الرقمي، حيث أضحت عملية التسوق الإلكتروني تقليداً سائداً في المجتمعات التي تمتلك بنى تحتية رقمية متطورة وبيئة إلكترونية آمنة .

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