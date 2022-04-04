62 قارئاً يصدحون بأعذب الأصوات ضمن «قراء دبي»

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، انطلاق مبادرة رمضان دبي 1443هـ، وافتتحت مساء أمس الأول 1 رمضان أولى فعالياتها «قراء دبي»، والتي تنظمها الدائرة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتقام الفعالية في 11 مسجداً من مساجد إمارة دبي طوال شهر رمضان الفضيل. وتستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير قراء القرآن الكريم من داخل الدولة وخارجها من العالم الإسلامي لإحياء ليالي شهر رمضان في صلاة التراويح وصلاة القيام، وضمن «قراء دبي» يصدح 62 قارئاً بأعذب الأصوات.

فعالية رئيسية

وقال عمر محمد الخطيب المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية: إنه بتوجيهات من حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة تم صدور القرار الإداري رقم 91 لسنة 2022 بتشكيل فريق مبادرة رمضان دبي 1443ه-2022م، وتم إطلاق فعالية «قراء دبي» هذا العام في 11 مسجداً من مساجد إمارة دبي.

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