الحكام يستقبلون جموع المهنئين في شهر رمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين - وام

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استقبل أصحاب السمو حكام الإمارات، أمس، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين، وتبادل سموهم التهاني والتبريكات مع المهنئين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالرفعة والعزة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركات.

وتفصيلاً، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء أمس في قصر البديع العامر، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع المهنئين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالرفعة والعزة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركات.

عجمان

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، المهنئين بحلول الشهر الفضيل.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية.

أم القيوين

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بقصر سموه جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان. كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين، والذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

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