مخفر الفقع يسجل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة في السنوات الـ3 الماضية

المصدر: (دبي - البيان)

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ثمن اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الجهود التي يبذلها مخفر شرطة الفقع في الحفاظ على الأمن والأمان من خلال البرامج التي يُطبقها في منطقة اختصاصه، الأمر الذي أدى إلى تسجيل صفر بلاغات مُقلقة مجهولة في ثلاثة الأعوام الماضية، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة.

جاء ذلك في الجولة التي قام بها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي لمخفر الفقع، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة ومخافرها، يرافقه عدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمخفر، الذي حقق نسبة 96.25% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، محققاً المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 3 دقائق و23 ثانية، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 12 دقيقة و48 ثانية.

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