26 مليوناً استخدموا وسائل النقل الجماعي خلال «إكسبو دبي»

المصدر: دبي - البيان

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كشف معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي، بلغ 37 مليوناً و300 ألف مستخدم، يشكلون 67% من إجمالي خدمات التنقل في المعرض، وبلغ إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي (مترو دبي وحافلات المواصلات العامة)، ومركبات الأجرة، والحجز الإلكتروني (كريم وأوبر)، 26 مليوناً و300 ألف راكب، فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين للمواقف في موقع المعرض، 11 مليوناً و38 ألف مستخدم.

وقال معالي مطر الطاير: «بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نجحنا في توفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أسهمت البنية التحتية المتكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة، وكذلك خطة التنقل الشاملة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار من مختلف مناطق إمارة دبي، وباقي إمارات الدولة، إلى معرض إكسبو 2020 دبي».

وأضاف: «بلغ عدد ركاب مترو دبي خلال معرض إكسبو 2020 دبي، خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي، ثمانية ملايين و203 آلاف راكب، وقطع المترو خلال هذه الفترة أكثر من خمسة ملايين و717 ألف كيلومتر، فيما بلغ عدد ركاب حافلات المواصلات العامة: (حافلات إكسبو)، 15 مليوناً و525 ألف راكب، تنقلوا مجاناً عبر حافلات قطعت مسافة سبعة ملايين و357 ألف كيلومتر، وتوزعت خدمة الحافلات على أربعة أنواع من الخدمات، بواقع مليون و96 ألف راكب لخدمة (حافلات إكسبو عبر المدن)، ومليون و414 ألف راكب، لخدمة (حافلات إكسبو في دبي)، و10 ملايين و200 ألف راكب، لخدمة (نقل الركاب من مواقف المركبات إلى بوابات المعرض) الثلاث وهي: (الفرص، والتنقل، والاستدامة)، ومليونين و814 ألف راكب، لخدمة (حافلات تنقل الجمهور) بين البوابات داخل المعرض، فيما بلغ عدد ركاب مركبات الأجرة وخدمة الحجز الإلكتروني لمركبات الأجرة مليونين و584 ألف راكب»، مشيراً إلى أن الهيئة أدارت أكثر من 29 ألف موقف للمركبات في موقع معرض إكسبو، موزعة على عدد من المناطق: (الفرص، والتنقل، والاستدامة، والعالم، ومواقف نيسان)، وبلغ عدد مستخدمي المواقف خلال فترة انعقاد المعرض 11 مليوناً و38 ألف مستخدم، واستخدمت الهيئة أحدث الأجهزة التقنية لإدارة المواقف لضمان انسيابية حركة المركبات، وعملية دخولها وخروجها من المواقف بصورة آمنة، شملت استخدام اللوحات المرورية الذكية، وإدارة المواقف من خلال نظام ذكي متصل بمركز مراقبة الحركة المرورية للاستدلال على المواقف المتوفرة ضمن موقع الحدث، وبلغ عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال أكثر من 30 ألف مكالمة، وبلغت نسبة رضا المتعاملين أكثر من 92%.

بنية تحتية متكاملة

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والموصلات، وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي، تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، الذي يضم سبع محطات، وشراء 50 قطاراً، وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 كيلومتراً، وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة، وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة، وفق أحدث المواصفات العالمية، وتخصيص 18 محطة وموقفاً للحافلات.

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